In Stadtroda in die Unterwasserwelt abgetaucht

Mit 87 Jahren hat Irene Gassong aus Kahla die Unterwasserwelt in einem Käfig erkundet. Während sie immer tiefer ins Meer herabgelassen wurde, traf sie auf unzählige bunte Fische, sah Mantarochen, und hunderte von Quallen, die in der Dunkelheit des Ozeans leuchteten. Sie entdeckte ein Schiffswrack und einen großen Hai. Der umkreiste ihren Käfig zunächst nur argwöhnisch – um dann doch anzugreifen. Irene Gassong nahm’s mit Humor. „Was ich da alles erlebt habe, das glaubt mein Sohn mir nicht“, sagte sie und lachte. „Sowas habe ich alles noch nie gesehen. Ich habe immer nur auf dem Dorf gelebt und komme sonst nirgendwo groß hin. Ich kann aber nicht sagen, dass das Abtauchen keinen Spaß gemacht hat.“

Der Tauchgang der Seniorin war nicht real, vielmehr virtueller Natur. Dabei saß sie auf einem Stuhl in den Räumlichkeiten der Betreuungsgruppe der DRK-Sozialstation in der August-Bebel-Straße in Stadtroda und hatte eine sogenannte VR-Brille auf dem Kopf. Mit Hilfe der Brille konnte sie in die nicht existierende Unterwasserwelt eintauchen.

Virtuelle Spiele gegen Einsamkeit im Alter

Zwei Schüler - Cihan Weihrauch (rechts) und Julian Burgett - vom Stadtrodaer Gymnasium führen Senioren der DRK-Tagesstätte in Stadtroda im Rahmen eines Projektes in virtuelle Realitäten. Foto: Ute Flamich

Am 30. Oktober dieses Jahres ist das Projekt in der DRK-Tagesstätte Stadtroda gestartet. Die Idee dazu hatte Wolfgang Main, Vorsitzender des Seniorenbeirates Stadtroda, von einer Fachtagung des Landesseniorenbeirates mitgebracht. „In der Tagung ging es um das Thema, wie der Einsamkeit im Alter entgegengesteuert werden könnte. Unter anderem sind virtuelle Spiele wie das virtuelle Kegeln vorgestellt worden“, sagte Main. In Absprache mit Steffi Xylander, der Schulleiterin des Stadtrodaer Gymnasiums, sowie Altenpflegerin Stephanie Weihrauch von der DRK-Tagesstätte, konnte das Vorhaben realisiert werden.

Seitdem kommen die beiden 14-jährigen Schüler Julian Burgett und Cihan Weihrauch vom Stadtrodaer Gymnasium einmal in der Woche – immer abwechselnd mittwochs und freitags – zu den Senioren in die Tagesstätte, um ihnen einen Einblick in virtuelle Realitäten zu geben. Die Technik bringen die Schüler von Zuhause mit. Geduldig, und so einfach wie möglich, erklären sie den älteren Herrschaften, wie’s funktioniert. „Wir hatten zum Beispiel mal einen Autosimulator mit Lenkrad und Pedal dabei“, sagte Cihan. „Das war sehr interessant für uns, weil einige Senioren nicht so richtig nachvollziehen konnten, wie die Übertragung erfolgt.“ Spannend sei auch gewesen, dass Senioren, die im wahren Leben noch nie Auto gefahren sind, zum ersten Mal in einer nicht existierenden Wirklichkeit aufs Gaspedal getreten sind – und sichtlich Spaß hatten.

Ältere Leute wissen nicht mehr, was jüngere Generation macht

Am Freitag vergangener Woche bauten Julian und Cihan erneut ihre Technik in der Tagesstätte auf. Während vier Senioren – darunter auch Irene Gassong – Kaffee und Plätzchen genossen, erklärten die Schüler, was die älteren Herrschaften dieses Mal erwartet. Sie zeigten die technische Brille und erklärten, dass sich das Bild im Spiel bewegt. „Man kann noch oben, unten, rechts und links schauen und es ist sogar ein 360 Grad-Rundumblick möglich. Also, wenn Sie zum Beispiel nach links schauen, bewegt sich das Bild nach links“, sagte Julian. „Alles, was Sie nach dem Aufsetzen der Brille sehen, sehen wir anderen gleichzeitig vorne auf der Leinwand.“

Nacheinander konnten die Senioren das virtuelle Erlebnis testen – immer mit Unterstützung von Cihan und Julian. Sie verstanden es, auf die Senioren einzugehen, ihnen Dinge zu erklären, aber auch Fragen zu stellen, die älteren Herrschaften damit ein wenig zu fordern. Auch wenn nicht jeder der Senioren der modernen Technik etwas abgewinnen konnte, war es doch für alle ein interessanter Nachmittag in Gemeinschaft. „Der Umgang mit den Senioren macht mir Spaß. Man muss sich einfach darauf einlassen können“, sagte Cihan. „Die Senioren sind sehr offen und sagen ihre Meinung auch ehrlich, wenn sie irgendwas nicht gut finden. Ein bisschen traurig finde ich es aber, dass die älteren Leute nicht mehr wissen, was die jüngere Generation so macht.“

Projekt ist in den Ethikunterricht eingebunden

Das insgesamt sechswöchige Projekt der beiden Schüler ist in den Ethikunterricht eingebunden und wird bewertet. In Form von Tagebucheinträgen schreiben Cihan und Julian ihre jeweiligen Erlebnisse von den Besuchen in der Tagesstätte nieder. Aufgearbeitet in einem Hefter und einem Plakat wird das Projekt der beiden Schüler seinen Abschluss finden.