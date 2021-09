In Stadtroda mit über zwei Promille aufeinander losgegangen

Stadtroda. In Stadtroda kam es zwischen einem stark alkoholisierten Mann und einer ebenso alkoholisierten Frau zu einem heftigen Streit, sodass die Polizei dazwischengehen musste.

Nachdem es schon in den Nachmittagsstunden in Stadtroda zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 33-Jährigen und einem 40-Jährigen kam, als die Beiden aufgrund ihres Alkoholkonsums aufeinander losgingen und die Frau versuchte den Mann zu schlagen, gipfelte der Streit am Abend in einer zerstörten Haustür.

Der 40-Jährige trat die Wohnungstür der Frau ein, sodass Sachschaden entstand. Die eingesetzten Kräfte konnte die Streithähne dann mal wieder trennen, sodass sie die Nacht getrennt voneinander verbrachten. Beide Beteiligten pusteten über zwei Promille. Das Fazit des Tages war zwei Anzeigen, einmal wegen versuchter Körperverletzung und weiterhin wegen Sachbeschädigung.