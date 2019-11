Wer schon immer mal mit einem Alpaka an der Leine spazieren gehen wollte, der hat am 24. November die Möglichkeit dazu: beim 2. Hoffest von Gunter Kraft in Trockenborn-Wolfersdorf. In der Zeit von 11 bis 16 Uhr lädt er auf seinen Vierseitenhof ein.

Eines der neun Alpakas des gelernten Kfz-Mechanikermeisters hat den ganz besonderen Niedlichkeitsfaktor. Es ist Daria, der gerade einmal drei Wochen alte Nachwuchs von Alpaka-Stute Amira. Für Gunter Kraft war das Alpaka-Baby eine echte Überraschung. Eines Tages sei er in den Stall gegangen, weil er ungewöhnliche Geräusche hörte.

Rätsel um Vaterschaft bleibt vorerst ungelöst

„Da lag das Fohlen auch schon neben seiner Mutter. Es war noch voller Haut und Schleim.“ Nach etwa einer halben Stunde habe sich das Neugeborene auf seine wackeligen Beinen gestellt und sich auf Nahrungssuche begeben. „Sie hat zunächst an den verkehrten Stellen nach den Zitzen der Mutter gesucht. Letztlich hat sie diese aber gefunden. Jetzt klappt das Trinken gut.“

Wer Darias Vater ist, das weiß Gunter Kraft nicht. „Ich hatte drei meiner Stuten bei Hengsten im Grüntal in Stadtroda stehen, um sie decken zu lassen. Irgendwann haben die drei Alpaka-Weibchen die Hengste nicht mehr rangelassen. Das ist normalerweise ein Zeichen dafür, dass die Befruchtung geklappt hat“, sagt er. „Am Ende hat es aber leider doch nicht funktioniert, beziehungsweise eventuell nur bei einem Tier.“ Weil die Stuten dann auf ihrer heimischen Weide in Trockenborn auch mit Junghengsten zusammen standen, lässt sich jetzt nur vermuten, wer das Fohlen gezeugt hat. „Die Junghengste waren zwar noch nicht geschlechtsreif, aber wer weiß. Ich könnte zwar einen Test machen lassen, dafür müsste ich allerdings Proben in die USA schicken. Und das ist relativ teuer.“ So bleibt das Rätsel um die Vaterschaft vorerst ungelöst.

Zum Hoffest wird das Alpaka-Baby natürlich noch nicht mit auf die geführten Touren gehen. Dafür nimmt Gunter Kraft unter anderem Oskar, Rudi, Danko, Sirius und Sira an die Leine. „Anders als zum ersten Hoffest wird die Strecke dieses Mal deutlich kürzer sein. Wir werden aber wieder direkt hinter dem Hof in Richtung Wald gehen und ein Stück auf dem Tälerpilgerweg wandern. Von dort oben hat man auch eine schöne Sicht auf Trockenborn.“ Zwischen 15 und 30 Minuten soll ein Ausflug mit den Alpakas dauern. Währenddessen wird Gunter Kraft erzählen, wo die Tiere mit dem weichen, flauschigen Fell herkommen, welche Eigenarten sie haben, wie sie Leben, was sie fressen und anderes mehr.

Ein Trockenborner wird die Gäste mit seiner Musik erfreuen

Auf dem Platz im Inneren des Vierseitenhofes können es sich die Gäste derweil gemütlich machen. Stände sind aufgebaut an denen allerlei regionale Spezialitäten und Produkte offeriert werden. Frank Heine aus Trockenborn hat seine selbst angefertigten Weihnachtspyramiden und Vogelhäuser mitgebracht, handgemachten Schmuck und Häkelsachen präsentiert Maren Funk. Imker Alexander Zeuch reist aus Kahla an und Liane Lindner aus Erfurt wird zeigen, wie man mit dem Spinnrad spinnt. Wie sollte es auf einem Alpaka-Hof auch anders sein, wird es auch einen Stand mit Produkten rund um das Andentier geben. Vom Plüschalpaka bis zu Socken, Mützen, Rohwolle und Schlüsselanhängern ist alles dabei. Eine mobile Kinderbetreuung ist ebenfalls vor Ort: Mandy Bennemann-Sudermann aus Dornburg/Camburg lässt sich zur Unterhaltung der Jüngsten einiges einfallen. Hans-Jürgen Brünnert aus Trockenborn wird die Gäste mit seiner Musik erfreuen.

Der Magen muss zum Fest niemandem knurren. Suppen „wie von Oma“ werden von einem fleißigen Koch aus Trockenborn-Wolfersdorf zubereitet. Es gibt zudem Kuchen, Waffeln, Schoko-Äpfel und anderes mehr. Heißer Apfelsaft mit Schuss, Glühwein, Kinderpunsch und Grog werden bei kaltem Wetter wärmende Wirkung zeigen.

Mit Alpakas auch in Senioren- und Pflegeheimen zu Besuch

Gunter Kraft schätzt, dass im vergangenen Jahr zwischen 200 und 300 Gäste bei ihm zu Besuch waren. „Es war ziemlich voll und ich hoffe, dass auch dieses Mal wieder so viele - oder vielleicht sogar noch mehr - Gäste kommen werden.“

Seit dem 1. August 2019 ist Gunter Kraft hauptberuflich unter dem Namen „Alpaka-Kraft“ tätig. Zu verschiedenen Anlässen bietet er Alpaka-Führungen an und auch verschiedenen Veranstaltungen ist er mit seinen Tieren präsent. In diesem Jahr zum Beispiel noch beim Weihnachtstal im Eisenberger Mühltal am 14. und 15. Dezember sowie zur Schlossweihnacht auf Schloss Moritzburg am 22. Dezember. Ein neues Projekt habe er erst kürzlich gestartet: Mit seinen Alpaka-Jungs Oskar und Rudi besucht er Bewohner in Senioren- und Pflegeheimen der Region. „Ich gehe mit den Tieren auch direkt in die Zimmer der Menschen, die nicht aufstehen können. Wenn sie möchten, können sie die Alpakas füttern und streicheln.“ Am 28. November wird er mit Rudi und Oskar einem Jenaer Senioren-Centrum einen Besuch abstatten.

24. November, 11 bis 16 Uhr: Alpaka-Hoffest in der Dorfstraße 53 in Trockenborn-Wolfersdorf. Parkplätze sind direkt auf einer Wiese vor dem Hof vorhanden. Der Eintritt ist frei.