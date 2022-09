In Weißenborn leben die 50er Jahre auf

Bad Klosterlausnitz. Der Rock’n’Roll-Stammtisch Saale-Holzland plant zum fünten Mal das nun schon international bekannte „Wood’N’Roll“-Festival. Das steht auf dem Programm.

Vorbereitungen für fünftes Weißenborner „Wood’n’Roll“ laufen auf Hochtouren„Wir wollen die Leute verzaubern und in die frühere Zeit entführen!“ Wenn Gábor Básch anfängt, über Rock’n’Roll, amerikanische Oldtimer und überhaupt die 50er Jahre in Amerika zu sprechen, ist ihm die Begeisterung anzumerken. Aus seiner privaten Leidenschaft für diese vergangenen Zeiten ist längst mehr geworden, neben dem Verein „Rock’n’Roll Stammtisch Saale-Holzland“ auch das jährlich in Weißenborn stattfindende „Wood’n’Roll“-Festival. Dieses geht in diesem Jahr bereits in die fünfte Auflage: Am 24. September ab 15 Uhr werden aus ganz Deutschland die amerikanischen Oldtimer in Weißenborn vor dem Bürgerhaus „Hohler Vogel“ vorfahren. Herren in Anzug und mit Elvis-Tolle werden aussteigen und die Beifahrertüren für ihre Damen im eleganten Petticoat öffnen. „Die Veranstaltung verbindet die authentische Szene, die das im Alltag auch lebt“, erklärt Gábor Básch und fügt hinzu: „Aber auch neue, interessierte Leute kamen in den letzten Jahren zu unserem Festival, das inzwischen auch international Beachtung findet.“

Viele örtliche Unternehmen unterstützen inzwischen die Rock’n’Roller in Weißenborn, und auch der Jugendklub „K 2“ aus Bad Klosterlausnitz ist beim Festival mit von der Partie. Ein ganz besonderes Verhältnis hat der Verein zum Holzland-Kino in Bad Klosterlausnitz. Hier wurde vor sieben Jahren im kinoeigenen Café der Rock’n’Roll-Stammtisch gegründet. Und damit nicht genug: Am vergangenen Sonntag überraschten die Kinobetreiber ihr Publikum mit einer kleinen Überraschung: Zur Premiere des neuen Hollywood-Films „ELVIS“, der sich dem Leben der Rock’n’Roll-Legende Elvis Presley widmet, standen plötzlich vier Personen vor der großen Leinwand, unter ihnen Gábor Básch. Er stellte den frisch abgedrehten Trailer für das kommende „Wood’n’Roll“ vor, der nun bis zum 24. September bei jeder ELVIS-Vorführung in Bad Klosterlausnitzer Kino gezeigt wird. „Vielen Dank an unsere tollen Kinobetreiber, dass ihr uns das möglich macht“, freut sich der Festival-Organisator. Der Stolz und die Vorfreude auf das Treffen sind ihm anzumerken. Bei der Veranstaltung wird liebevoll auf die Details geachtet: Die Autos und die Kleidung sind das Eine, aber auch die Musik wird passend ausgewählt. Nachdem die Teilnehmer beim „Old care Cruise“, dem traditionellen, gemütlichen Korso ab 15.30 Uhr durch das Saale-Holzland gefahren sind, werden ab 18 Uhr in Weißenborn drei Rock’n’Roll-Bands zu hören sein, berichtet der Veranstalter. Die drei Herren von „The Boozebombs“ mit ihrer Sängerin Annie Lepardo kommen aus dem Schwarzwald nach Thüringen, um mit ihren Rock’n’Roll-Songs die Fans in Schwung zu bringen. Mit authentischem Sound und Outfits gibt es außerdem Ray Allen mit seinen Musikern auf die Ohren sowie die Südthüringer Rock’n’Roller „Dice 13“. Die Veranstalter freuen sich am 24. September auf ihre Besucher, auch gern „stilecht gekleidet“.