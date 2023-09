Ins Gesicht geschlagen: Streit in Stadtroda eskaliert und involviert Unbeteiligten

Stadtroda Ein Streit in Stadtroda ist am Donnerstag aus dem Ruder gelaufen. Am Ende wurde ein zuvor unbeteiligter 24-Jähriger ins Gesicht geschlagen und verletzt.

Zu einer Auseinandersetzung wurde die Polizei am Donnerstagabend in Stadtroda ausgerechnet in die Straße des Friedens gerufen. Wie die Beamten in einer Meldung schreiben, stritten sich dort zwei Männer, 26 und 34 Jahre alt, zunächst verbal. Doch dabei blieb es nicht, so dass bei einer körperlichen Auseinandersetzung beide Verletzungen davontrugen.

Während die Beamten die Anzeige aufnahmen, begab sich der 34-Jährige an die Wohnanschrift des 24-Jährigen. Der jedoch war nicht da. Lediglich sein Mitbewohner öffnete die Tür. Da dieser aber nicht die erhoffte Auskunft geben konnte, wurde er ins Gesicht geschlagen und ebenfalls verletzt. Die Polizisten leiteten entsprechende Verfahren ein.

