Jeder Defi ein Gewinn

In Deutschland sterben jährlich mehr als 100.000 Menschen außerhalb von Krankenhäusern am plötzlichen Versagen der Herzfunktion. Direkte Ursache für den „plötzlichen Herztod“ ist in den meisten Fällen Herzkammerflimmern. „Die Defibrillation – also die Elektroschockbehandlung – ist in dieser Situation die einzig wirksame Maßnahme zur Lebensrettung. Je früher defibrilliert wird, umso wahrscheinlicher ist es, dass der Herz-Kreislauf-Stillstand von dem Patienten überlebt wird“, heißt es in einer Antwort des Thüringer Gesundheitsministeriums zum Thema Automatisierte Externe Defibrillatoren (AED).

Allein die Zahl von 100.000 Toten verdeutlicht, dass die Installation von AED-Geräten wie in Quirla und anderswo geschehen, mehr als sinnvoll ist, dass das Engagement von Marion Müller oder Mandy Schauerhammer nicht hoch genug gewürdigt werden kann.

AED-Geräte können viele Menschenleben retten. Umso verwunderlicher ist es, dass die Kommunal- und Landespolitik das Thema offenbar als eine Art Nebenschauplatz betrachtet. Dabei sind die Geräte gar nicht einmal so teurer, für rund 2000 Euro bekommt man bereits einen AED.

2000 Euro: Die Summe sollte es auch kleinen Gemeinden wert sein, über die Anschaffung eines Defibrillators nachzudenken.