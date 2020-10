Jeder Sponsor bei der Eisenberger Tafel herzlich willkommen

Dankbar blickte man zum Tag der offenen Tür bei der Eisenberger Tafel in der Gartenstraße 38 auf die Geld- und Sachspenden, die unter anderem Landrat Andreas Heller (CDU) sowie die Bürgermeister von Hermsdorf und Eisenberg, Benny Hofmann und Michael Kieslich, dem Trägerverein Talisa überreicht haben. „Wir brauchen wirklich jeden Euro“, erklärten Talisa-Regionalleiterin Marion Beyer und Projektleiterin Silke Michaelis und verwiesen auf den in die Jahre gekommenen Fahrzeugpark der Tafel.

Seit 2007 kümmern sich 15 Ehrenamtliche und Ein-Euro-Jobber bei der Tafel um Hilfsbedürftige in Eisenberg und Hermsdorf, von Jahr zu Jahr wuchs die Schar der Menschen, die aufgrund zu geringer Rente oder den knapp bemessenen Hartz-IV-Bezügen auf zusätzliche Hilfe und Unterstützung zur Absicherung ihres täglichen Lebensunterhaltes angewiesen sind. „Gegenwärtig haben wir 370 Bedürftigen-Ausweise ausgestellt, wöchentlich haben wir 200 Abholer von Familien, die auf unsere Lebensmittelausgabe angewiesen sind“, rechnet Michaelis vor.

Lebensmittelausgabe in Eisenberg und Hermsdorf

Die Not ist groß: Für 3 Euro je Erwachsenen und einen Euro pro Kind werden die Bedürftigen mit Grundnahrungsmitteln wie Brot, Gemüse, Reis, Nudeln, Milch und anderen Lebensmitteln versorgt. Jeweils von 13 bis 14 Uhr erfolgt von Montag bis Donnerstag die Lebensmittelausgabe in Eisenberg, am Freitag findet die Ausgabe im Vereinsheim der Feuerwehr in Hermsdorf statt. Bevor die in Supermärkten, Bäckereien oder aus dem Obst- und Gemüsehandel stammenden Waren verteilt werden können, müssen die Ehrenamtler Knochenarbeit leisten. Auf über 1000 Kilometer pro Woche schätzt Marion Beyer allein die Strecke, welche die Fahrer der beiden Transportfahrzeuge bei ihren Fahrten zu den Sponsoren zurücklegen. „Wir haben auch schon Waren aus Gotha, Arnstadt, Erfurt oder Weimar geholt.“

Jährlich 300 Tonnen Waren transportiert

Nicht alle Lebensmittel – pro Jahr werden etwa 250 bis 300 Tonnen zur Tafel geschafft – können indes auch verteilt werden. „Manche Lebensmittel sind bereits verdorben oder verunreinigt, beispielsweise, weil aus einem defekten Waschmittelbehälter Flüssigkeit ausgelaufen ist. Das sortieren wir natürlich aus“, erklärt Michaelis. Die gute Ware wird im Anschluss sortiert und gerecht aufgeteilt. Ein Teil der Lebensmittel findet zudem Verwendung in der hauseigenen Suppenküche. Jeweils von 11.30 bis 12.30 Uhr können Bedürftige von Montag bis Donnerstag in der Gartenstraße gegen einen kleinen Obolus eine warme Mahlzeit bekommen. „Unsere Küche hat einen sehr guten Ruf“, sagt Beyer. Leider seien wegen Corona in den zurückliegenden Wochen etliche der Stammkunden dem Mittagstisch ferngeblieben. „Die Kalkulation, wie viele Mahlzeiten man kocht, bleibt daher schwierig.“

Fahrzeuge immer öfter in der Werkstatt

Noch schwieriger ist es für die Tafelmitarbeiter allerdings, die beiden Fahrzeuge am Laufen zu halten. „Die Autos sind acht beziehungsweise neun Jahre alt, die Kosten für notwendige Reparaturen steigen von Jahr zu Jahr“, verdeutlicht Beyer. Andererseits sei ohne die Fahrzeuge eine Unterstützung der Bedürftigen nicht möglich. „Der Transport der Waren ist das A und O.“ Zudem wurde von öffentlichen Stellen angemahnt, dass man den verschlissenen Fußbodenbelag im Objekt in Ordnung bringen solle.

Beyer und Michaelis hoffen, dass der Tag der offenen Tür ein Stück weit dazu beigetragen hat, dass man wieder mehr Sponsoren bei der Tafel ins Boot bekommt. „Leider fehlen uns noch Sponsoren, um die dringend notwendigen Ersatzfahrzeuge kaufen zu können“, sagt Beyer.

Stellplatz mit Sponsorenhilfe gebaut

Stolz ist die Regionalleiterin, dass man mit Hilfe von Walter-Baumaschinen und dem Remde-Baustoffhandel aus Eisenberg für die beiden jetzigen Fahrzeuge einen befestigten Stellplatz bauen konnte. „Der alte Stellplatz konnte nicht mehr genutzt werden, weil das Grundstück inklusive der Villa verkauft wurde“, erklärt Michaelis. An die 5000 Euro an Geld- und Sachleistungen habe man in den Bau investiert, mit Denis Köditz fand man ein einen jungen Mann, der maßgeblich am Stellplatz-Bau beteiligt war.