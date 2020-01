Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jena bekräftigt Willen zur Kooperation mit dem Umland

Vor mehr als 150 geladenen Gästen hat Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) beim Neujahrsempfang der Stadt Stadtroda im Schützenhaus eine Lanze für eine tiefgreifende Zusammenarbeit zwischen Jena und dem Saale-Holzland gebrochen. „Ich komme in Frieden!“, rief Nitzsche in den Saal und machte damit deutlich, dass die alten Begehrlichkeiten der Stadt, über Eingemeindungen im Umland das eigene Wachstum zu fördern, endgültig der Vergangenheit angehören. Der Oberbürgermeister beließ es in seiner Rede aber nicht bei höflichen Floskeln, sondern benannte konkrete Beispiele, wie man gemeinsam Probleme lösen kann.

So arbeiten Jena und der Landkreis derzeit daran, die Brandschutz-Auflagen für die Böttcher-Großinvestition in Zöllnitz zu erfüllen. Demnach unterbreitete Jena der Gemeinde einen Vertragsentwurf, der im Kern mit einem großzügigen finanziellen Entgegenkommen Jenas sicherstellt, dass im Fall eines Brandes die Jenaer Berufsfeuerwehr in Zöllnitz zum Einsatz kommt. „Das wäre vorher undenkbar gewesen“, sagte Nitzsche, der auch klarstellte, dass nur durch das gemeinsame Agieren des Saale-Holzland-Kreises und der Stadt sichergestellt werden konnte, dass Böttcher in der Region bleibt und hier investiert. Zurück auf das Thema Brandschutz sagte der Oberbürgermeister, man habe auch kein Problem als Stadt, wenn Zöllnitz und Stadtroda das Brandschutz-Thema gemeinsam hinbekommen. „Dann ziehen wir uns zurück.“ Win-win-Strategie nutze allen Man komme mit der Win-win-Strategie auch in anderen Bereichen gut voran, verwies der Oberbürgermeister als weiteres Beispiel auf das Gewerbegebiet Rothenstein. Jena werde zwar gern als Lichtstadt betitelt, richtig sei aber auch, dass die Stadt im Vergleich zu Leipzig eher klein sei. „Wir reden über etwas mehr als 110.000 Einwohner. Gemeinsam mit dem Landkreis als Region komme man aber auf 200.000 Einwohner. „Das ist ein anderes Kampfgewicht.“ Man werde künftig auch über das Wohnen reden, es gebe viele Menschen, die im Landkreis zu Hause seien und in Jena arbeiten. „Wir werden hier ein einzigartiges Projekt aufgesetzt bekommen“, stellte Nitzsche auch in diesem Bereich neue Möglichkeiten des Zusammenwirkens in Aussicht. „Das ist der Punkt: Wir brauchen wechselseitiges Vertrauen, dann kommen wir voran.“ Stadtroda will mehr Geld Stadtrodas Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wähler) stellte in seiner Rede klar, dass seine Stadt leider finanziell ausgebremst werde. „Wir schieben dringend notwendige Investitionen vor uns her“, erklärte Hempel und betonte, dass man nicht aufhören werde, um eine auskömmliche Finanzierung weiterzukämpfen. Deshalb klage man auch gegen den Landkreis. Der unbefriedigende Zustand, dass man sich ständig mit der Umsetzung der Haushaltssicherung auseinander setze, führe auch dazu, dass ein Großteil der Verwaltung mit dieser Aufgabe gebunden sei. „Das ist mehr als unbefriedigend.“ Gleichwohl nannte Hempel positive Trends. So sei das Industriegebiet Bollberg bei Investoren gefragt, habe das DRK nun die Baugenehmigung für das Marktquartier und sei man froh, dass das Land eine Machbarkeitsstudie finanziere, mit der geklärt werden soll, wie es mit dem Areal Freibad/Schützenhaus weitergehen könnte. Insbesondere durch den Bau des DRK-Objektes auf dem Areal des Marktquartieres erhofft sich der Bürgermeister Impulse für eine Innenstadtbelebung. Landrat lobt Faust-Festspiele Landrat Andreas Heller (CDU) wischte das Thema Klage mit einem freundlichen Lächeln beiseite. Er komme trotzdem gern nach Stadtroda, versicherte er. Wenn man hier etwas bewegen wolle, dann müsse man das System Finanzen insgesamt ändern, reichte er den Ball an das Land Thüringen weiter. Zugleich fand der Landrat lobende Worte für die geplanten Faust-Festspiele, er verwies aber darauf, dass man sich auf einen steinigen Pfad begeben habe. „Faust I und Faust II sind ein überaus schwerer Stoff.“ Volker Thesing, Geschäftsführer des Asklepios-Fachklinikums Stadtroda, lobte den Mut der Stadt, den Neujahrsempfang in Eigenregie durchzuführen. Er hoffe und wünsche sich, dass diese Veranstaltung auch in Zukunft regelmäßig stattfinde. Bis ins vergangene Jahr hatten Fachklinikum und Stadt den Neujahrsempfang gemeinsam ausgerichtet, aufgrund von terminlichen Überschneidungen, aber auch wegen der begrenzten Platzkapazitäten im Felsenkellersaal hatte man beschlossen, künftig getrennte Wege zu gehen.