Jenaer findet seinen Traumjob in Bad Klosterlausnitz

Mark Mundt aus Jena hat seinen Traumjob gefunden. Als Außenarbeiter der Roda-Werkstatt Stadtroda kümmert sich der 49-Jährige seit August 2011 um die Außenanlage des Rehabilitationszentrums in der Bahnhofstraße in Bad Klosterlausnitz.

Die ersten Samen sind im Boden und keimen. Foto: Ute Flamich

Je nach Jahreszeit schneidet er Hecken und Sträucher zurück, pflegt die Rasenflächen, schleift Bänke und Stühle ab, um sie danach neu zu streichen und fällt, wenn es nötig ist, Bäume. Dafür hat er extra einen Kettensägenschein gemacht. Er übernimmt allerlei Hausmeistertätigkeiten, hat schon mal einen Pavillon gebaut und natürlich auch den Teich mit den Fischen darin im Blick. Zudem zieht Mark Mundt jährlich zwischen 5000 bis 7000 Pflanzen selbst heran. „Wir kaufen auch fast kein Saatgut. Ich schneide im Herbst die Blüten ab, trockne sie und pule die Samen dann zu Hause beim Fernsehgucken aus.“ Einige dieser so gewonnenen Blumen- und Gemüsesamen wie Zinnie, Tagetes, Sonnenhut, Tomate und Paprika stecken längst in der Erde und zeigen bereits das erste zarte Grün. In den nächsten Tagen werde er das Gewächshaus auf dem Gelände noch für die weiteren Anzuchten vorbereiten.

Selbstständiges Arbeiten mit schönem Aufgabenbereich

Um den Garten, in dem die selbstgezogenen Pflanzen später ausgesetzt werden, muss sich der Jenaer nicht mehr kümmern. „Das habe ich am Anfang noch mit gemacht. Allerdings wurde mir das mit all meinen anderen Aufgaben zu viel. Jetzt kümmern sich die Bewohner im Übergangswohnheim um die Beete. Sie haben eine Gartengruppe gebildet.“

Das Pflegen der Rabatten und das Entfernen von Unkraut gehörten natürlich auch zu seinem Aufgabenbereich Foto: Ute Flamich

Mark Mundt war vor vielen Jahren selbst Bewohner im Heinrich-Sommer-Haus des Rehabilitationszentrums in Bad Klosterlausnitz. Dort werden Menschen auf dem Weg der (Wieder-)Eingliederung in ein selbstständiges Leben begleitet und unterstützt. „Ich hatte 2005 einen Nervenzusammenbruch. Danach bin ich in Bad Klosterlausnitz aufgenommen worden. 2007 habe ich dann in der Metallgruppe der Roda-Werkstatt Stadtroda angefangen. Das hat mir anfangs sehr gut getan, gerade wegen der geregelten Tagesstruktur.“ Als Werkzeugmacher, der seine Lehre bei Carl Zeiss Jena absolviert hat, sei es ihm leicht gefallen, sich in die Gruppe zu integrieren. Nach drei Jahren allerdings, sei ihm die Werkstatt zu eng geworden. So wurde ihm, zunächst als Praktikant, der Außenarbeitsplatz in Bad Klosterlausnitz angeboten. „Für mich stand nach zwei Tagen fest: Hier möchte ich bleiben! Das hat glücklicherweise ja auch geklappt. Ich kann hier nicht nur vollkommen selbstständig in einem sehr schönen Aufgabenbereich tätig sein, sondern genieße auch eine komplette Rundumbetreuung. Wenn ich psychische Probleme habe, werde ich hier immer sehr gut beraten.“

„Zeissianer“ bekommt Wertschätzung, Lob und Dankbarkeit für sein Tun

Mark Mundt sieht sich selbst als Eigenbrötler, der gar nicht so gern mit anderen plauscht und sehr penibel seiner Arbeit nachgeht. „Ich bin halt Zeissianer“, sagt er und schmunzelt. „Mein eigener Anspruch an meine Arbeit ist sehr hoch.“ Dafür bekommt er den Lohn: Von allen Seiten Wertschätzung, Lob und Dankbarkeit für sein Tun.

Privat lebt der 49-Jährige seit 2007 in Jena. Eine Zeit lang habe er durchaus erfolgreich in der Roda-Werkstatt Fußball gespielt, den Sport mittlerweile aber aufgegeben. Dafür engagiert er sich sozial für die Elterninitiative für krebskranke Kinder in Jena und sammelt für den Verein bei vielerlei Gelegenheiten Geld. Im Gegensatz zu seiner Arbeitsstelle habe er zu Hause keinen grünen Daumen. „Da werden die Pflanzen erst gegossen, wenn sie die Blätter schon hängen lassen.“