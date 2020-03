Jugend im Saale-Holzland eingeladen zum Dance-Contest

Tanzen ist nicht nur gesund, sondern kann auch richtig viel Spaß machen. Kinder und Jugendliche aus Jena und dem Saale-Holzland-Kreis können sich noch bis zum 30. April beim 10. Dance-Contest der Krankenkasse DAK-Gesundheit anmelden. Dafür müssen Teams bis 15 Personen ein Video mit einer eigenen Choreografie hochladen. Dann heißt es: Daumen drücken!

Im Saale-Holzland hatte sich im vergangenen Jahr unter anderem Tanzlehrerin Lucie Hadlich aus Weißenborn mit einer Gruppe von Mädchen im Alter von sieben bis zehn Jahren an dem Wettbewerb beteiligt. Auch wenn es am Ende nicht für das Finale reichte, sei es eine schöne Erfahrung gewesen. „Und eine große Motivation für die Mädchen.“ Ob Lucie Hadlich und einige ihrer Tanzschülerinnen auch dieses Jahr eine Choreografie einstudieren, stand am Donnerstag noch nicht fest.

Foto: Pressefoto

Sicher aber ist, dass Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen ein ernstzunehmendes Phänomen ist. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt als Empfehlung für Heranwachsende an, jeden Tag mindestens eine Stunde körperlich aktiv zu sein – zum Beispiel mit Tanzen. Daran halten sich laut WHO 83 Prozent der Schüler allerdings nicht, sie sind also nicht täglich körperlich aktiv.

Wer zu den etwa 17 Prozent gehören möchte, die den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation entsprechen, kann sich für den Tanz-Wettbewerb anmelden. Der Kreativität können die Gruppen beim Tanzstil freien Lauf lassen, informiert der Veranstalter. Wichtig ist, dass das Video, das entweder unter www.dak-dance.de hochgeladen oder per USB-Stick eingesendet wird, maximal drei Minuten lang ist.

Finale am 27. Juni in Leipzig

Insgesamt treten die teilnehmenden Teams in drei Alterskategorien an, Inklusionsgruppen werden extra gewertet. Eine fachkundige Jury wählt schließlich drei Teams ins Finale, drei weitere werden über ein Online-Voting ermittelt. Beim Finale am 27. Juni live auf der Bühne und vor Publikum in Leipzig gilt es dann, die Jury zu überzeugen. Dann sind auch namhafte Juroren mit dabei wie Jury-Chef und Gründer des Funky-Vereins, Hanno Liesner, sowie Isabel Edvardsson, die aus dem TV-Format „Let’s Dance!“ bekannt ist.

Anmeldung bis 30. April und weitere Infos unter www.dak-dance.de