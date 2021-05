BI Holzland forstet Hermsdorfer Kindergärten auf

Die Bürgerinitiative "Holzland" hat als Stadtratsfraktion in Kindergärten der Holzlandstadt sowie in Einrichtungen der Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft junge Apfelbäume übergeben und zugleich gepflanzt. Jake wird von Kindergartenleiterin Birgit Kuhnert beim Ausstechen der Pflanzgrube unterstützt. Die beiden Fraktionsmitglieder Günter Peupelmann (links) und Uwe Sacklowski hatten dafür Vorarbeit geleistet.

Hermsdorf. Warum die Bürgerinitiative Kindergärten in Hermsdorf je einen Obstbaum spendiert

Jeweils mit einem jungen Apfelbäumchen und einem Spaten im Gepäck besuchten Mitglieder der Hermsdorfer Stadtratsfraktion Bürgerinitiative „Holzland“ an den letzten beiden Tagen Kindergärten in der Stadt und in den Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf. „Wir haben uns als Fraktion für diese Aktion entschieden und wollen damit einen kleinen Beitrag für mehr Grün in der Stadt leisten. Und weil uns Kinder am Herzen liegen, machen wir das in Kindergärten“, so Fraktionsvorsitzender Günter Peupelmann.

Auftakt für die zweitägige Pflanzaktion war am Montag, 17. Mai, in Hermsdorf. Nach dem Besuch im städtischen Awo-Kindergarten „Pfiffikus“ war der Kindergarten der Lebenshilfe „Max & Moritz“ in der Holzlandstadt an der Reihe. Neben dem Fraktionschef waren die Fraktionskollegen Uwe Sacklowski und Mario Stahl vor Ort, um das dreijährige Obstbäumchen der Sorte „Gloster“ einzupflanzen.

Mehr Mühe als erwartet bereitete zunächst der Aushub mit dem Spaten auf dem völlig durchweichten Untergrund. Doch mit kräftigen Spatenstichen gelang es, die Pflanzgrube auszuheben. Gespannt verfolgten die Aktion Jake, Josephine und Nele, die als kleine Abordnung das Vorhaben im Garten der Einrichtung hautnah miterleben durften. Währenddessen drückten sich die anderen Max&Moritz-Kinder neugierig die Nasen an der Fensterscheibe platt.

Kaum war das Bäumchen gepflanzt, kümmerten sich die drei Kindergartenkinder eifrig um das Gießen des Obstgehölzes. Leiterin Birgit Kuhnert freute sich über die Aktion der Bürgerinitiative. „Uns ist kürzlich ein Apfelbaum eingegangen, deshalb kommt das neue Bäumchen gerade recht“, freute sie sich. Den Lebenshilfe-Kindergarten besuchen insgesamt 43 Kinder. Aufgrund der noch geltenden Notbetreuung sind derzeit 26 Kinder in der Einrichtung.

Gleichfalls mit einem Obstgehölz bedacht worden sind die Awo-Marienkäfer in Mörsdorf, die Reichenbacher „Rasselbande“, die St. Gangloffer Awo-Sonnenkinder und die Awo-Holzlandknirpse in Hermsdorf.