Junge Frau lenkt Geschicke im Hermsdorfer Jugendhaus

Das Hermsdorfer Jugendhaus wird seit Anfang des Jahres von Leevkin Timm (26) geführt. Die junge Frau ist in Schleswig-Holstein aufgewachsen und hat in Jena von 2013 bis 2019 Psychologie an der Friedrich-Schiller-Universität studiert. In der Zeiss-Stadt ist sie danach ‚hängen‘ geblieben und sieht heute dort ihren Lebensmittelpunkt.

Ein Jugendhaus mit Tradition Sie sei sehr gut in Hermsdorf aufgenommen worden und freue sich auf die reizvolle Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in einem Jugendhaus mit Tradition, äußert sie im Gespräch. Sie strebe eine offene Jugendarbeit an, wolle eine Reihe an Projekten anschieben sowie altersspezifische Freizeitangebote anbieten. „Kinder ab elf, zwölf Jahren, bis hin zu Jugendlichen und erwachsen gewordene Mittzwanziger kommen ins Jugendhaus. Den größten Teil bilden Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren“, beschreibt sie das Altersspektrum. Angebote für alle Altersklassen von Kindern bis hin zu jungen Erwachsenen Ziel sei es, für jede Altersgruppe, Beschäftigungsmöglichkeiten aber auch Projekte und Konzerte anzubieten. Und natürlich bleibe genügend Raum für das ‚Abhängen‘. Dafür stehen ein Kicker, Tischtennis, Darts, Billard und ein Fahrrad-Parcours zur Verfügung. In unmittelbarer Nähe, so Timm, könne ein Bolzplatz, eine Volleyballfeld und der Skatepark am Stadthaus genutzt werden. Zudem gebe es im Jugendhaus Computer, man könne fernsehen oder auf der Konsole spielen. Gemütliche Sitzecken laden Jugendliche ein, um Musik zu hören oder miteinander zu quatschen, so Leevkin Timm. Berufsberatung und Hilfe bei Bewerbungsschreiben Jeden Dienstag von 14 bis 16 Uhr haben die Heranwachsenden die Möglichkeit sich über Berufsbilder zu informieren. „Das Bildungswerk Blitz e.V. bietet eine Berufsberatung an und hilft auch bei Bewerbungsschreiben“, so die 26-Jährige. Und sie freue sich, dass mit Unterstützung des Vereins Tridelta-Campus zwei Projekte angeschoben werden konnten. „An der praktischen Umsetzung beteiligen sich Jugendliche aus dem Jugendhaus, ergänzt sie. Leevkin Timm zeigt sich gegenüber Ideen aufgeschlossen. „Wenn sie an mich herangetragen werden, werden wir sehen, was wir umsetzen können.“ Ohnehin sei immer ansprechbar, egal ob es um kleine oder große Probleme gehe, sie habe immer ein offenes Ohr, sagt die Psychologin. Stützen kann sich die 26-Jährige im Jugendhaus auf die Mitarbeit von Thomas Dörbeck, Dominik Gebauer und der ehrenamtlichen Hilfe von Maria Herfurth. Das Jugendhaus Hermsdorf ist von Montag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr geöffnet und steht für Kinder, Jugendliche und jung gebliebene von 10 bis 27 Jahren offen. Kinder unter zehn Jahren sind gleichfalls willkommen, müssen aber eine Begleitung dabei haben.