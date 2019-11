Chorprobe des Reichenbacher Männerchor am Freitagabend für das Weihnachtskonzert am 8. Dezember im Reichenbacher Bürgerhaus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Junger Mann begeistert vom Klang der Männer-Chorstimmen

Reichenbach Florian Bruhnke, 18 Jahre jung, hält sein Notenblatt fest in der Hand. Der junge Mann, angehender Sozialassistent, singt sich kurz vor der Chorprobe des Reichenbacher Männerchors am Freitagabend im Bürgerhaus ein. Singen sei seine Welt, bekennt er. Und in einem Chor zu singen, sei noch einmal etwas Besonderes. „Der Zusammenklang der Stimmen ist faszinierend. Das finde ich einfach schön“, erklärt er. Dass Florian Bruhnke im Männerchor mit Abstand der Jüngste sei, störe ihn überhaupt nicht. Denn unter Gleichgesinnten gehen doch alle ihrem Hobby nach, meint er. Gesungen hat der in Duisburg geborene und seit acht Jahren in Reichenbach lebende junge Mann schon als Kind gern. In der Hermsdorfer Regelschule sei er zunächst in der fünften und sechsten Klasse später in den beiden Abschlussjahren Mitglied im Schulchor gewesen. Als Liedgut mag er aber nicht nur den Chorgesang, sondern sei offen für viele Richtungen. Zu Hause singe er unter anderem auch mal einen Gospelsong oder Poplieder. Nur Schlager kommen für den 18-Jährigen nicht in Betracht, wehrt er ab und wendet sich wieder dem Einsingen zu.

Derzeit bereitet sich der Reichenbacher Männerchor auf sein Festkonzert am 8. Dezember im Reichenbacher Bürgerhaus vor. Weihnachtliches Liedgut aber auch weltliche Lieder werden den Rahmen des neunzigminütigen Konzerts bilden, verrät Ralf Steingrüber, Vorsitzender des Männerchores. Und sie haben wieder mit „Only you“ und „Fields of Gold“ zwei Titel in englischer Sprache im Repertoire. Das sei für den Chor schon eine Herausforderung, weiß der Vorsitzende. Nicht nur das Auswendiglernen der Texte sei für unsere Herren aufwendig, sondern auch das Erlernen der richtigen Aussprache. Florian Bruhnke schmunzelt etwas darüber. Er findet es toll, dass sich der Chor daran wagt und auch offen für solche Lieder sei. „Wenn es Fragen zur Aussprache gibt, helfe ich gern“, sagt er.

Für Chorleiterin Juliane Grogsch ist die Zeit reif, um mit der Probe am Abend zu beginnen. Sie bittet die Herren um die ersten Töne. Seit Sommer gibt die junge Frau nach der Elternzeit wieder den Takt an im Männerchor. Zwar sei sie noch nicht wieder in ihren Beruf als Gesangslehrerin in einem Rudolstädter Gymnasium eingestiegen, aber dass sie seit geraumer Zeit wieder Chorarbeit leiste, darüber sei sie total glücklich, gesteht sie. „Ich muss zugeben, in der Zeit wo ich nicht als Chorleiterin agieren konnte, hat mir schon was gefehlt.“ Um die wöchentlichen Chorproben ausführen zu können, nimmt sie eine über einstündige Anfahrt, inklusive Rückfahrt von Rudolstadt nach Reichenbach gern in Kauf, sagt sie strahlend.

Die Chorbrüder geben sich derweil redlich Mühe, die stimmlichen Erwartungen ihrer Chorleiterin gerecht zu werden. Mit Inbrunst und hochkonzentriert üben sie ein Lied nach dem anderen. Juliane Grogsch greift hier und da ein, gibt Hinweise: Bitte auf die Betonung des letzten Konsonanten achten, meint sie. Doch alles in allem ist sie zufrieden und verteilt gar ein Lob an die Herren. „Das war jetzt sehr gut übertragen“, blickt sie in die Runde. Das unerwartete Lob quittieren die die Chorsänger mit einem überraschten, aber freudigen Lächeln. Unter den Probenden sind auch die ältesten Chormitglieder. Bäcker a.D. Siegmund Lunderstädt, der mit seinen 84 noch immer gelegentlich bei der Probe vorbeischaut, und auch Hermann Sieler. Letzterer ist seit 1958 Chorsänger und feiert im Dezember seinen 82. Geburtstag. Wie Vereinsvorsitzender Ralf Steingrüber verrät, sei er das Mitglied mit den wenigsten Fehlstunden. „Es macht mir einfach unheimlichen Spaß mit den Jungs zu singen. Und ich freue mich auf das festliche Konzert im Dezember“, sagt er. Hermann Sieler singt als erste Bassstimme im Chor und kennt vor den Auftritten auch keine Aufregung mehr. Dafür sei er zu lange dabei, meint der rüstige Sänger und stimmt in die Probe mit ein.

Infokasten: Weihnachtskonzert, am 8. Dezember, 15 Uhr im Reichenbacher Bürgerhaus; Es treten auf der Männerchor Reichenbach sowie das Duo S. Gassios und O. Räumelt. Clara Mahl mit Sologesang, Chorleiterin Juliane Grogsch und Elisa Steingrüber im Gesangsduett. Karten im Vorverkauf sind in der Bäckerei Lunderstädt und bei den Chormitgliedern erhältlich.