Kathleen Fickler ist nicht mehr Stadträtin für Stadtroda

Die 37-jährige Kathleen Fickler hat zum 2. März 2020 ihr Mandat als Stadträtin für Stadtroda niedergelegt. Als Mitglied der Fraktion „Freie Wählergemeinschaft Stadtroda“ (FWG) hat sie seit 2014 über die Entwicklung der Stadt mitentschieden. Bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Stadtrat war sie auch im Sozialausschuss tätig.

Hauptsächlich aus gesundheitlichen Gründen habe sie diese Entscheidung getroffen. „Dazu kommt, dass ich einen Friseursalon leite und zwei kleine Kinder habe. Es summieren sich noch viele weitere Kleinigkeiten. Ich bin jedenfalls an einem Punkt angekommen, an dem ich abwägen musste, was ich noch schaffe und was nicht. Ich habe lange mit mir gehadert, musste aber einsehen, dass ich als Stadträtin nicht mehr 100 Prozent geben kann.“

Themen wie Familie, Kinder, Infrastruktur und Belebung der Altstadt sind ihr wichtig

Die Arbeit als politische Vertreterin für die Bürger von Stadtroda und ihrer Ortsteile habe ihr „echt Spaß“ gemacht. Vor allem die Themen Familie, Kinder, Infrastruktur und Belebung der Altstadt seien ihr besonders wichtig gewesen. „Ich denke, dass ich auch einiges bewegen konnte. Zum Beispiel habe ich vor ein paar Jahren eine Aktion gestartet und Sponsoren gesucht, um neue Geräte auf den Spielplätzen im Goetheweg, am Alten Markt und im Tachover Ring installieren zu können.“

Eine Rückkehr in den Stadtrat von Stadtroda schließt Kathleen Fickler nicht aus. „Allerdings halte ich das eher für unwahrscheinlich, gerade wegen meiner gesundheitlichen Probleme.“

Wie Günter Ahnert (FWG), Erster Beigeordneter der Stadt, zur Ratssitzung am Dienstagabend im Feuerwehrgerätehaus informierte, werde der Nachrücker oder die Nachrückerin wahrscheinlich zur nächsten Sitzung des Stadtrates am 20. April um 18.30 Uhr im Schützenhaus vereidigt. Ahnert leitete am 10. März die Sitzung in Vertretung für Bürgermeister Klaus Hempel (FWG), der derzeit krank ist.

Gemäß der FWG-Liste wäre Volkmar Diener mit 139 Stimmen Nachrücker

Die FWG hat in der aktuellen Legislaturperiode acht Sitze im Stadtrat Stadtroda. Kathleen Fickler ist bei der letzten Kommunalwahl am 26. Mai 2019 mit 360 Stimmen wiedergewählt worden. Gemäß der FWG-Liste wäre Volkmar Diener mit 139 Stimmen Nachrücker für die 37-Jährige. Ob er das Mandat annimmt, steht derzeit noch nicht fest. Wie die Stadtverwaltung Stadtroda auf Nachfrage informierte, werde der Nachrücker erst in der kommenden Woche angeschrieben.