Kein Ablauf: Quirlaer Grundstück wird bei jedem Regen geflutet

Schon seit mehr als neun Jahren verweisen die Quirlaer Familien Ewald und Frank Kosik in der Straße im Dorf 18 beziehungsweise Zum Weihertal 1 auf ein immer wiederkehrendes Problem vor ihrem Grundstück. Jedes Mal wenn Regenfälle angekündigt sind, herrscht bei den Familien Alarmstimmung. „Insbesondere bei Starkregen sind wir sensibilisiert, weil wir dann das eigene Haus vor Wasserfluten schützen müssen. Als Notbehelf schichten wir kleine Sandsäcke entlang des Grundstückes auf, um das Eindringen des Wassers zumindest zu minimieren. Verhindern können wir es nicht“, schildert Frank Kosik. Grund für die Wasserflut auf das Grundstück des 2001 erbauten Wohngebäudes der beiden Familien ist eine Senke im Straßenbett direkt vor dem Grundstück. Aufgrund einer desolaten Oberflächenentwässerung entlang der maroden Kreisstraße entsteht bei Dauerregen regelmäßig ein kleiner See, in dem sich ein Teil des Oberflächenwassers aus der Straße Im Dorfe sammelt. Ist das Volumen erreicht, schwappt das Wasser in Richtung Familiengrundstück über, berichtet Ewald Kosik verärgert. Seit mehr als neun Jahren haben wir mit diesem misslichen Umstand zu kämpfen.

Unzählige Gespräche und Schriftverkehr

In unzähligen Gesprächen mit der Gemeinde, der Stadt Stadtroda und auch dem Landratsamt, in Person des Landrates, haben wir unser Problem geschildert. Ein ganzer Aktenordner hat sich in dieser Zeit mit unzähligen Schreiben gefüllt, erzählen Frank und Ewald Kosik. Auch Vor-Ort-Termine, unter anderem mit dem Zweckverband „Thüringer Holzland“ und der Stadt Stadtroda, haben stattgefunden. Allerdings haben alle bisherigen Gespräche und Auskünfte nicht zu einer Lösung geführt, bedauern sie.

Einig seien sich die Verantwortungsträger, dass das Problem nur durch einen grundhaften Ausbau der Kreisstraße 101 zwischen Quirla und Möckern zu bewerkstelligen sei, um unter anderem die maroden Straßeneinläufe grundhaft verbessern zu können. Allerdings könne das erst in Betracht gezogen werden, wenn die Landstraße in Quirla grundhaft saniert worden sei, erfuhren die Kosiks. Für die Familie sei das keine befriedigende Aussicht. Selbst wenn die Ortsdurchfahrt in Quirla 2021 saniert werden würden, stehe ein Termin für die Sanierung der Kreisstraße (Im Dorfe) noch in den Sternen, meinen sie.

Betroffene schlagen Übergangslösung vor

Weil das wohl noch dauern könnte, hoffen die Kosiks auf eine Übergangslösung. Ein Vorschlag der Betroffenen lautet: Im Kreuzungsbereich, Ecke der Straße Im Dorfe/Zum Weihertal, in dem ein kleiner Straßenbuckel vor der abschüssigen Straße bei Starkregen das Wasser nicht die Straße hinablaufen lässt, sondern statt dessen zum tiefsten Punkt, dem Grundstück der Familie Kosik (Im Dorfe 18) läuft, könnte man mit der Beseitigung des Straßenbuckels im genannten Kreuzungsbereich zumindest von dieser Seite den Wasserzufluss zum Grundstück mindern, meinen die Kosiks. Ohnehin müsse die Familie mit dem Wasserzufluss entlang der abschüssigen Straße aus Richtung Möckernsche Straße weiter leben.

Landratsamt bezieht Stellung

Unsere Zeitung fragte nach im Landratsamt und bat um Auskunft zum bekannten Sachverhalt. Wie Sprecherin Claudia Bioly im Auftrag informiert, befinden sich die Straßenentwässerungsanlagen in Trägerschaft des Zweckverbandes „Thüringer Holzland“ (ZWA). Der Landkreis bemühe sich seit Jahren im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde und dem ZWA dieses Problem zu lösen. Bezogen auf den Zustand in der Straße im Dorfe – Kreisstraße 101 – räumt das Amt ein, dass die vorhandene Straßenentwässerungsanlage bei Starkniederschlägen die Ableitung der Niederschlagsmengen nicht regelkonform aufnehmen könne und daher unter anderem bis zum Grundstück der Familie Kosik gelange. Allerdings merkt das Landratsamt an, dass beim Hausbau Anfang der 2000-er Jahre für die Zufahrt zum Grundstück das Straßenbord abgesenkt worden sei. Um die Thematik in der besagten Straße (Im Dorfe) grundsätzlich lösen zu können, muss die Sanierung der Landstraße 76 (Ortsdurchfahrt) erfolgt sein, um zuverlässige Höhen für eine in der Kreisstraßenneu zu verlegende Entwässerungseinrichtung und deren notwendigen Dimensionierung vornehmen zu können. Die Sanierung der Landstraße sei für 2021 vorgesehen, so die Sprecherin. Bauliche Maßnahmen, wie von den Betroffenen für den Kreuzungsbereich Im Dorfe/Zum Weihertal vorgeschlagen, seien aus Sicht des Landratsamtes nicht zielführend.