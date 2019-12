Kein Silvester ohne Karpfen blau

Helmut Kötzsch steht hinter dem Verkaufsraum an einem der großen Behälter, in denen sich gut ein Dutzend Karpfen im Wasser tummelt, und blickt zufrieden auf die besonders großen Exemplare. „Bei uns in Thüringen mag man meist nur kapitale Karpfen. Ein oder zwei Kilogramm schwere Fische bekommt man hier nur schwer los. Fünf Kilo sollte ein Karpfen blau zu Silvester schon auf die Waage bringen.“

Kötzsch muss es wissen. Kurz nach der Wende eröffneten seine Frau Ute und er einen Fischhandel in Klengel, über die Jahrzehnte baute man sich eine treue Stammkundschaft auf. Insbesondere vor Weihnachten und Silvester brummt das Geschäft mit den Karpfen. „In vielen Familien ist Karpfen blau zu Weihnachten oder über den Jahreswechsel ein Muss“, sagt der 68-Jährige. Manche würden sich noch am 31. Dezember ihren Fisch holen. „Die haben aber nur am Vormittag Glück.“

Karpfen blau auch bei Kötzsch

Steht doch bei der Familie an diesem Tag ebenfalls Karpfen blau als Hauptgericht auf dem Tisch. „Natürlich darf bei uns der Fisch zum Jahreswechsel nicht fehlen“, sagt Ute Kötzsch. Frisch werde der Karpfen zubereitet - nach Thüringer Art. Besonders achtet Ute Kötzsch darauf, dass die Schleimhaut des Fisches unverletzt ist. „Sonst wird das nichts mit Karpfen blau“, sagt sie. So bewirke die Schleimhaut, dass sich der Fisch beim Überbrühen mit heißen Weinessigwasser blau verfärbe. „Ich habe schon Leute erlebt, die haben sich gewundert, warum ihr eingefrorener Karpfen bei der Zubereitung nicht Farbe bekommen hat.“

Grätenschneider hier kein Thema

Überhaupt ist Karpfen nicht gleich Karpfen. Dass man in Thüringen große Exemplare will, hat auch etwas mit den Y-Gräten zu tun. „Die findet man besser“, erklärt Kötzsch. In Bayern beispielsweise esse man kleine Karpfen, deren Filets vorher durch den Grätenschneider gejagt wurden. „Einen Karpfen blau kriegt man damit nicht auf den Tisch.“ Andererseits stehe die Größe des Fisches in aller Regel auch dafür, dass der Karpfen das richtige Alter hat. „Je älter das Tier, umso fester das Fleisch“, nennt der 68-Jährige eine alte Faustregel.

Fischer kämpfen mit Klimawandel

Inzwischen werde es aber immer schwerer, gute Karpfen zu bekommen. „Wir haben jahrelang unsere Karpfen aus der Lausitz bezogen, aber wegen des Klimawandels fällt es den dortigen Fischereibetrieben immer schwerer, gute Fische zu produzieren.“ Deshalb habe man nach Franken ausweichen müssen. Vieles, was heute noch bei der Karpfenzucht wichtig sei und Gültigkeit habe, stamme von den Mönchen. „In den Klöstern wusste man ganz genau, wie viele Fische in ein großes Gewässer gehören.“ Besonders schmackhaft seien diejenigen Karpfen, die viel Naturnahrung aufgenommen hätten. „Man denkt immer, dass das Fleisch von Karpfen weiß sein muss. Das stimmt aber nicht: Haben die Fische viel Naturnahrung im Angebot - also Kleinlebewesen wie Insektenlarven, Schnecken oder Würmer - wird das Fleisch fest und rötlich. „Ein außergewöhnlicher Genuss ist so ein Fisch.“

Karpfenessen kommt aus der Mode

Allerdings beobachtet Kötzsch, dass der Tradition des Karpfenessens über Weihnachten und Neujahr nach und nach die Enthusiasten ausgehen. „Das Karpfenessen kommt langsam aus der Mode“, bedauert er. In aller Regel seien es die Großmütter in den Familien, welche die Tradition von Karpfen blau am Leben halten würden. „Der jungen Generation ist der Aufwand zu groß, viele haben keinen richtigen Bezug mehr zur Natur.“ Die Jüngeren würden oft Fertiggerichte bevorzugen. Möglicherweise würde irgendwann die Tradition von Karpfen blau aus den Köpfen der Menschen in der Region verschwinden. „Dass weniger Karpfen auf den Tisch kommt, ist ein deutschlandweiter Trend.“

Dabei war und ist Karpfen seit Jahrhunderten der Speisefisch schlechthin in Europa. Schon die alten Römer wussten den schmackhaften Fisch zu schätzen. Im Mittelalter begann man, Karpfen in Teichen zu halten. Gerade Mönche und Nonnen hatten ein Interesse an dem Fisch, da dieser während der Fastenzeit verzehrt werden durfte.