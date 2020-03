Keine Chance für glatte Pisten auf der A4 und A9

Für Hermsdorfs Autobahnmeister Torsten Fischer ist der Einsatz seiner Straßenwärter mit den Winterdienstfahrzeugen von Sonntag bis Montagmorgen ein ganz normaler Vorgang. „Unsere Mitarbeiter sind nach wie vor im Schichtbetrieb rund um die Uhr tätig, um die Autobahn von Schnee und Eis frei zu halten“, so der Chef. Und so waren seine Jungs schon ab Sonntagmittag im Einsatz.

So richtig los sei es am späten Sonntagnachmittag gegangen, als der erste Schneeregen fiel, der später in Flocken überging. Zudem sei die Temperatur in der Nacht zum Montag weiter gefallen und habe bei sechs Grad unter Null und tiefer gelegen.

Neuralgische Punkte auf den Autobahnstrecken gebe es einige. Auf der A 4 zählt unter anderem der Abschnitt über den Zeitzgrund dazu, aber auch in Richtung Ronneburg ist der Thieschitzer Berg immer zu beachten. Auf der A 9 ist besonders der Eisenberger Abschnitt im Auge zu behalten, zählt Fischer einige der kritischen Teilstrecken auf. „Gerade in der Corona-Krise ist es wichtig, die Autobahnen befahrbar zu halten, auch wenn der Individualverkehr deutlich abgenommen hat. Aber die Transport- und Lieferfahrzeuge müssen gefahrlos und ohne Zeitverlust ihre Ziele erreichen können“, betont Fischer.

Zunächst noch bis 3. April soll das volle Dreischichtsystem aufrecht erhalten bleiben. Eine Entscheidung, ob es bestehen bleibt oder man in normale Dienstabläufe wechselt, werde man in den nächsten Tagen treffen. Auch für die Straßenwärter gelten Schutzmaßnahmen. „Arbeiten unsere Leute in drei Schichten, sind sie bei den Anforderungen, wie zum Beispiel beim Winterdiensteinsatz, alleine tätig. Beim normalen Schichtdienst sind für die Aufgaben immer mehrere Kollgen gemeinsam tätig. Wir müssen schauen und das vernünftig organisieren, damit eine Vielzahl an Kontakten der Mitarbeiter untereinander vermieden werden kann“, so der Autobahnmeister.