Keine Vergeltung gegenüber Stadtroda

In einer Art Resolution wollte der Stadtrat von Stadtroda vom Saale-Holzland-Kreis Antworten einfordern, warum und mit welcher Begründung der Kreis wichtige Ämter aus Stadtroda abziehen will. Aus dem harschen Brief nach Eisenberg wurde indes nichts, die geplante Stadtratssitzung, auf der das Thema diskutiert werden sollte, wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. In der Ankündigung klang aber hervor, dass der Kreis offenbar eine Vergeltungsaktion gestartet habe, weil sich Stadtroda seit Jahren gegen die vom Kreis festgesetzte Höhe der Kreisumlage zur Wehr setzt. So sieht man in Stadtroda durch die hohe Kreisumlage die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt in Gefahr und fordert eine Senkung der Umlage.

Landrat Andreas Heller (CDU) bedauerte die Spannungen. „Es ist schade, dass solche Feindbilder aufgebaut wurden“, erklärte er in Eisenberg. Diese würden auch nicht den Tatsachen entsprechen. Richtig sei, dass das Gesundheitsamt aus den bisherigen Räumen ausziehen müsse. Dies sei aber nicht auf Aktivitäten des Kreises zurückzuführen, sondern der Kündigung des Vermieters geschuldet. „Wir haben uns unter anderem beim Asklepios Fachklinikum nach Ersatz erkundigt, aber leider keine Lösung gefunden.“ Stadtrodas Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wähler) sei genauestens über die Situation ins Bild gesetzt worden. „Das hat alles nichts mit der Kreisumlage zu tun.“

Was das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt im Stadtrodaer Schloss angehe, so sei man sich mit Jena einig, dass der Zweckverband in Stadtroda bleibe. Dies sei auch im Interesse des Kreises, dem das Schloss gehöre. „Es liegt in unserem elementaren Interesse, dass die Räumlichkeiten im Schloss durch das Amtsgericht und das Veterinäramt bestmöglich ausgelastet sind.“