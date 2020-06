Bürgel. Ab 8. Juni stellen eine Vielzahl von in der Stadt vertretenen Töpfereien ein Teil ihrer Waren über die Museumsplattform vor.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keramikmuseum Bürgel startet virtuellen Töpfermarkt

Das Keramik-Museum Bürgel weitet seine digitalen Möglichkeiten zur Unterstützung der regionalen und überregionalen Töpfereien aus. Während der traditionelle Bürgeler Töpfermarkt verschoben wurde und voraussichtlich vom 11. bis 13. September stattfinden soll, startet am 8. Juni für zwei Wochen ein virtuelles Angebot auf der Töpfermarkt-Facebook-Seite.

Digitale Brücke schlagen

„Der Hintergrund der Idee sind die aktuell bundesweit ausfallenden Töpfermärkte und die damit fehlende Hauptabsatzplattform für die Keramiker“, erklärt Konrad Kessler, Leiter des Keramik-Museums. Auf dem virtuellen Töpfermarkt kann sich eine Vielzahl der auf dem Bürgeler Markt vertretenen Töpfereien mit einer kleinen Auswahl ihrer Waren den Besuchern präsentieren. Damit möchte das Keramik-Museum Bürgel die digitale Brücke zu den Töpfereien schlagen und auf die teilweise prekäre Situation der Kunsthandwerker aufmerksam machen.

Die Bestellungen laufen dann ausschließlich über die Töpfereien selbst und können telefonisch, via E-Mail oder den hauseigenen Webshops direkt online abgewickelt werden. „Über unsere Social-Media-Känale stellen wir über die nächsten Monate auch regelmäßig Thüringer Werkstätten vor – die Töpferinnen und Töpfer freuen sich natürlich auch über direkten Besuch“, so Kessler. „Vor Ort bekommt man einen lebendigen Eindruck von den Arbeitsprozessen und dem Können der Kunsthandwerker.“

Besucher im Juni willkommen

Am ursprünglich für den Bürgeler Töpfermarkt geplanten Wochenende, dem 20. und 21. Juni, soll in der Töpferstadt ein kleiner „Tag der offenen Töpferei“ stattfinden, an dem die örtlichen Werkstätten zu besuchen sind und auch das Keramik-Museum ein Angebot schaffen wird. Dort und im Rokokoschloss Dornburg präsentiert sich zudem aktuell die Thüringer Töpferinnung anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens.