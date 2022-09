Kind nach Zusammenstoß mit Auto in Hermsdorf verletzt in Krankenhaus gebracht

Hermsdorf. In Hermsdorf ist Kind auf einem Fahrrad von einem Auto erfasst worden. Verletzt wurde der Junge ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Mittwochnachmittag ein Kind in Hermsdorf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 81-jährige Audi-Fahrer keine Möglichkeit die Kollision zu verhindern, als ihm in der Rudolf-Breitscheid-Straße in einer Linkskurve plötzlich der Junge auf einem Fahrrad vom Bordstein her entgegenkam. Der Elfjährige stürzte und verletzte sich dabei. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

