Beim Spielen in einem Waldstück in Stadtroda haben die Kinder Knochenteile entdeckt (Symbolbild).

Kinder finden in Stadtroda Skelettteile im Wald

Stadtroda Großer Schreck für mehrere Kinder in Stadtroda: Beim Spielen in einem Waldstück entdeckten sie Knochenteile.

Laut Angaben der Polizei spielten mehrere Kinder am Mittwochnachmittag in einem Waldstück nahe der Schöne-Aussicht-Straße in Stadtroda.

Halb im Erdboden vergraben, entdeckten sie dort eine Metallwanne. Als sie diese weiter ausgruben, bekamen sie einen großen Schreck: Unter der Wanne kamen mehrere Skelettteile zum Vorschein.

Rechtsmedizinerin wurde konsultiert

Im Zusammenwirken mit der Kriminalpolizei haben die eingesetzten Beamten die Knochenteile überprüft. Auch eine Mitarbeiterin der Rechtsmedizin sei konsultiert worden. So konnten die Knochenreste mit hoher Wahrscheinlichkeit als tierischen Ursprungs ausgemacht werden. Dennoch werden diese nun weiter medizinisch untersucht, teilte die Polizei mit.

