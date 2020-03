Ein Mädchen steht nachdenklich an einem Fenster. Gerade in Corona-Zeiten ist es wichtig, dass Eltern ihren Kindern Zuwendung und Halt geben.

Kindern Ruhe, Zuversicht und Struktur vermitteln

Die Corona-Krise mit ihrem notwendigen Gebot der physischen Distanzierung und all ihren Ungewissheiten betrifft besonders auch Kinder und Jugendliche. Kindergärten und Schulen sind geschlossen, ebenso wie Spielplätze und Sportstätten. Zwar ist es erlaubt, als Familie gemeinsam das Haus zu verlassen, doch ernten Menschen, die mit kleinen Kindern unterwegs sind, teilweise argwöhnische Blicke. Dabei fällt auch Kindern und Jugendlichen die sprichwörtliche Decke auf den Kopf – gerade dann, wenn die Wohnverhältnisse beengt sind und kein Garten vorhanden ist.

Stresstest für Familien

„Familien stehen vor neuen Herausforderungen. Insgesamt ist die gegenwärtige Situation ein Stresstest für Familien und Beziehungen“, sagt Michael Kroll, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Asklepios Fachklinikum Stadtroda. Die Ungewissheit über die Dauer des gegenwärtigen Zustandes macht manchen Familien beinahe mehr Angst als das Virus selbst, gerade wenn finanzielle Probleme und Arbeitslosigkeit hinzutreten. Viele lernen aktuell einen neuen „Betriebsmodus“ kennen, inklusive ungewohnter Nähe, auch zu sich selbst und möchten sich dem gern entziehen.

„Es ist gerade viel Kreativität im Umlauf, im Internet und auch außerhalb“, so Krolls Eindruck. Auf Youtube werden Tutorien und Bildungsinhalte angeboten, Menschen vernetzen sich digital in Gruppen, Freunde halten über Skype, WhatsApp oder Instagram Kontakt mit Gleichaltrigen, kindgerechte Fernsehangebote erklären den Kleinsten die Situation.

Kinderseelen überaus sensibel

„Kleine Kinder realisieren viel über das Stresslevel der Eltern. Kinder schwingen mit ihren Eltern mit und versuchen teilweise sogar, ihre Eltern zu stabilisieren. Wir realisieren immer wieder, dass Kinderseelen sehr sensibel sind und dass Kinder mehr mitbekommen als man denkt“, erklärt Kroll. Es gelte, den Kindern Ruhe und Zuversicht zu vermitteln. Wichtig sei es außerdem, den Kindern Strukturen zu geben, feste Aufsteh- und Mahlzeiten, gemeinsame Rituale, wie Spielen oder Vorlesen.

„Kleinere Kinder unter fünf Jahren haben nicht die Abstraktionsfähigkeit, sich die Zeit danach vorstellen zu können“, betont Kroll. Größere Kinder könnten beispielsweise jeden Tag der verminderten Bewegungsfreiheit auf ein gedankliches Konto packen – als bewältigter Teil einer noch unklaren Strecke.

Schulkinder, die sich anfangs über die „Corona-Ferien“ gefreut haben mochten, begreifen jetzt vielfach, was sie durch den Schulalltag auch an Schönem gehabt haben. Schule gebe den Familien insgesamt Halt und Struktur. Auch vielen Eltern werde gerade erst bewusst, was sie an den Lehrern haben, so Krolls Eindruck. Jetzt käme es vor allem auch darauf an, wie das Unterrichten und Lernen digital fortgesetzt werde und wie Lehrer und Schüler, aber auch Schüler untereinander Kontakt halten können.

Gemeinsam Bücher lesen

„Schulkinder stehen, wie wir alle, vor der Herausforderung, diese Zeit zu füllen“, sagt der Kinder- und Jugendpsychiater und empfiehlt etwa, ein Buch gemeinsam zu lesen. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die „Harry Potter“-Autorin J. K. Rowling und ihr Buch „Was wichtig ist“. Die wichtigsten Dinge derzeit seien erstens, mit Krisen umgehen zu können, und zweitens, für sich selbst ein eigenes Thema oder Projekt zu finden. Es gehe auch um eigene Vorstellungswelten, in die sich Kinder zurückziehen könnten, erläutert Kroll. Eine gute Idee sei es daher, Zelte oder Höhlen aus Decken oder ähnlichem in den Wohnräumen zu errichten.

Im Unterschied zu Jüngeren haben Jugendliche in der Pubertät zusätzlich mit ihren Hormonen zu kämpfen, mit dem Gefühl, weder Fisch noch Fleisch – und sowieso unverstanden zu sein. „Jugendliche sind auf Soziales geprägt, auf das Zusammensein mit Gleichaltrigen“, sagt Chefarzt Kroll. Deshalb sei es vielen auch anfangs so schwergefallen, auf Partys und das Treffen von Freunden im Park zu verzichten – zumal im Frühling. Struktur und Kontrolle seien wichtig, Aushandeln und Kompromisse aber unverzichtbar.

Plan A und Plan B aufzeigen

Jugendliche, die gerade kurz vor dem Abitur oder der Mittleren Reife stehen, bedürfen aufgrund der unsicheren Situation besonderen Zuspruchs. Wichtig sei es, den Kindern im Hinblick auf die Prüfungen zu verdeutlichen, dass es Plan A und Plan B gebe. Das heißt: Gelernt werden soll so, als ob die Prüfungen stattfänden, wie gedacht. Wenn die Prüfungen verschoben werden, dann ergeben sich andere Wege.