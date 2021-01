Kirchgemeinde Stadtroda hofft auf viele Konzerte und gut besuchte Gottesdienste

Die Dachsanierungsarbeiten an der St. Salvator Kirche in Stadtroda ruhten am 6. Januar wohl wetterbedingt.

In Stadtroda finden bis auf Weiteres keine Gottesdienste statt. Darüber informiert Pfarrer Benjamin Neubert, zuständig für die Kirchgemeinden Stadtroda, Ruttersdorf-Lotschen, Gernewitz und Laasdorf. Die Menschen sind aber eingeladen, sich die Predigt auf der Internetseite www.kirche-stadtroda.de anzuschauen und zu Hause kleine Gottesdienste zu feiern.

Ebenfalls aufgrund der Corona-Pandemie vorerst ausgesetzt sind der Bibelkreis, der Konfirmandenunterricht, die Kinderkirche und die Treffen der Jungen Gemeinde. Das Büro der Kirchgemeinde ist vorübergehend für die Öffentlichkeit nur telefonisch unter der Nummer 036428 / 62017 erreichbar und per E-Mail an pfarramt-stadtroda@web.de. „Und so warten und hoffen wir alle auf bessere Zeiten“, sagt der Pfarrer.

Konfirmation, Gemeindefest und jede Menge Gottesdienste

Er wagt einen ersten Ausblick auf 2021, auch wenn die Pandemie eine Planung des Veranstaltungsjahres eigentlich nicht zulasse, betont er. „Selbstverständlich haben wir unseren Festkalender, der sich an das Kirchenjahr anlehnt. Da liegen mir die hohen Kirchenfeste an Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten genauso am Herzen wie die ‚unbedeutenderen‘ Sonntage dazwischen.“ Im späteren Frühjahr stehe die Konfirmation von fünf Mädchen und Jungen an. Im Sommer soll, vorausgesetzt, dass alles gut klappt, ein großes Gemeindefest anlässlich der Fertigstellung des Kirchendaches gefeiert werden. „Ebenso wünschen wir uns viele schöne Konzerte und jede Menge gut besuchter Gottesdienste. Mir persönlich ist aber jedes Gebet – zu Hause gesprochen oder in der Kirche – genauso wertvoll. Und überdies betrachte ich zum Beispiel einen rücksichtsvollen Umgang in Zeiten der Pandemie als gelebtes Gebet. Das gilt in der Kirche genauso wie außerhalb. Und da hoffe ich einfach auf die Einsicht aller Mitmenschen, und demzufolge auf eine Besserung der Lage.“

Der Pfarrer hofft auch, dass in Laasdorf, Gernewitz und Ruttersdorf-Lotschen wieder „viele schöne Sachen“ auf die Beine gestellt werden können. „Manches davon hat 2020 unter freiem Himmel stattgefunden, das machen wir notfalls in diesem Jahr wieder so wie in Laasdorf beim Gottesdienst unter der Linde, in Gernewitz zum Erntedankfest, und bei den Johannisandachten in Ruttersdorf und Lotschen. Geplant werden sollen auch viele schöne Konzerte und überall ein Fest, wenn die Krise durch ist, aber das ist ja sowieso klar.“

Als Gründungsmitglied und Vorsitzender der „Stiftung für Bildung und analoges Leben“ wünscht sich der Pfarrer, dass 2021 wieder ein Stiftungstag veranstaltet werden kann. „Die Kuratoren verstehen das durchweg positive Echo aller Beteiligten auf den Stiftungstag im vergangenen Jahr als Ermutigung für diese wichtige Arbeit. Angesichts der derzeitigen Verhältnisse nehme ich eine rasant ansteigende ‚Digirrhoe‘ wahr. Unsere Arbeit scheint wichtiger zu werden.“