Die am schönsten arrangierten landwirtschaftlichen Produkte werden zur Kirmes prämiert.

Quirla. Am Sonnabend, 10. Oktober, 19 Uhr, wird auf den Sportplatz eingeladen. Schönste landwirtschaftliche Produkte gesucht

Kirmes in Quirla im Zelt und am Lagerfeuer

Die Maibaumgesellschaft Quirla lädt am Sonnabend, 10. Oktober, zur sechsten Kirmesveranstaltung auf den Sportplatz ein. Los geht es um 19 Uhr. Weil Feiern in Innenräumen aufgrund der Corona-Pandemie mit hohen Auflagen verbunden sei, habe sich die Maibaumgesellschaft entschieden, die Kirmes auf den Sportplatz zu verlegen. „Wir werden mehrere unterschiedlich große Zelte errichten und im Freien ein zünftiges Lagerfeuer entzünden“, kündigt René Bauer an.

Am Abend wird die Band „Zwei gegen Willi“ aus Uhlstädt-Kirchhasel im Zelt für prächtige Livemusik beim Konzert sorgen. Für kulinarische Genüsse ist mit Zwiebelkuchen, Bier vom Fass bis hin zum selbst gebrauten Bier vom ortsansässigen Braumeister gesorgt. Zudem wartet auf die Kirmesbesucher eine reichliche Auswahl an verschiedenen Cocktails, die allesamt professionell gemixt werden, so Bauer.

Um Abstände- und Hygieneregeln einhalten zu können, werden zur Kirmes Sitzplätze vergeben und die Gäste werden von fleißigen Helfern des Vereins, wie bereits zum diesjährigen Sommerfest, am Platz bedient. „Wir werden auch Verzehrkarten ausreichen, die ein bargeldloses Bezahlen ermöglicht“, informiert René Bauer.

Aufgerufen seien die Kirmesfans, ihre schönsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse abzugeben. Das könne am Freitag und auch noch am Sonnabend, jeweils von 17 bis 19 Uhr, am Sportplatz getan werden. „Am Kirmesabend wollen wir die schönsten Produkte in einer Bandpause prämieren. Für die drei besten Arrangements reichen wir Gutscheine und für den Abend Verzehrkarten“, schaut Bauer voraus.

Im Blick hat die Quirlaer Maibaumgesellschaft auch die Mädchen und Jungen vom Kindergarten „Zwergenhügel“. Die Kids haben mit ihren Erzieherinnen fleißig herbstliche Utensilien angefertigt, die zur Kirmes ausgestellt und gegen einen Obolus angeboten werden. Den Erlös will die Maibaumgesellschaft aufrunden und an den Kindergarten übergeben, kündigt der Verein an.