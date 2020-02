Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleiner Traum erfüllt sich für die Holzlandknirpse

Die Freude war groß bei den sportlichen Knirpsen sowie den Verantwortungsträgern im Hermsdorfer Awo-Kindergarten „Holzlandknirpse“, als sie die Spende der Sparkasse Jena-Saale-Holzland in Höhe von 1.611.86 Euro offiziell übergeben bekamen. Das Geld stammt von der Kalenderaktion der Hermsdorfer Sparkassenfiliale, die im letzten Jahr nach dem Weltspartag Ende Oktober gestartet wurde. Wie Kindergartenleiterin Ines Mengs erzählte, waren die Holzlandknirpse zum Auftakt der Kalenderaktion in der Sparkasse präsent und haben um eine Spende geworben. „An dem Tag haben unsere Kinder, mit Schürze und Mütze bekleidet, selbstgebackenen Kuchen angeboten, den unsere Eltern gebacken hatten“, erinnerte die Leiterin. Das sei bei unseren Kunden gut angekommen, denn sie haben auch kräftig gespendet, blickt der Filialleiter der Hermsdorfer Sparkasse, Christian Stegmann zurück. Ohnehin sei die Spendenbereitschaft auch in den Folgewochen hoch gewesen. So habe die Bank auch vom Seniorenbeirat der Stadt eine großzügige Spende bekommen. Ein Grund könnte sein, dass man klar definiert habe, dass die Spende für die Holzlandknirpse sei, die sich eine kleinen Fußballplatz mit Toren wünschen, ist sich Stegmann sicher.

Diesen Traum, Fußball auf dem Kindergartengelände spielen zu können, hegen unsere größeren Kinder schon länger. Einige Kids trainieren in Fußballvereinen oder spielen Handball. Jetzt könne der Wunsch auch umgesetzt werden, freut sich Ines Mengs. Auch mit Hilfe der Familie Pillau. Sie hatten einen Betrag von 1.000 Euro aus dem Kondolenzaufkommen des verstorbenen Bürgermeisters Gerd Pillau übergeben. „Das Geld hatten wir gespart, um es für unser Vorhaben zu verwenden“, informiert die Leiterin. Im Frühjahr soll dann der kleine Platz mit zwei Fußballtoren, der zur Straßenseite noch mit Fangnetzen ausgestattet werde, für die Kinder frei gegeben werden. Vielleicht gelingt es uns, im Turnraum noch eine Spiegelfront anzuschaffen. Unsere Kinder sind hier sportlich aktiv, die integrativen Kinder nutzen den Raum, unsere Tanzgruppe sowie der Chor. Und jeden Mittwochnachmittag treffen sich die Awo-Senioren zum Sport, erzählt Ines Mengs.