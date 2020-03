Kleines St. Gangloff erweckt Interesse in Japan und Dänemark

Für den St. Gangloffer Tobias Gruber, Sprecher der Bürgerinitiative „Unser Holzland - Kein Windkraftland“ kam die Anfrage schon etwas überraschend, als der Thüringer Landesverband „Energiewende mit Vernunft“ die Vertreter der Bürgerinitiative vom Interesse einer japanischen Tageszeitung unterrichtete. Diese wolle über die deutsche Energiewende, den Klimaschutz und insbesondere über den Widerstand der Holzländer gegen Windräder im Holzlandwald berichten. „Ja, das war schon sehr unerwartet, als uns die Anfrage erreichte, dass sich das ferne Japan für die Energiewende in Deutschland interessiert. Und noch viel mehr, weil sie über uns berichten wollen, die sich vehement gegen Windkraftanlagen im Wald einsetzen“, meint Tobias Gruber.

Über Verhaltensregeln informiert

Für den Holzländer Tobias Gruber, wortgewandter Sprecher der St. Gangloffer Initiative, der auch zumeist nicht mit klaren und deftigen Aussagen spart, stand in dem Fall die Frage im Raum: Welche Verhaltensregeln muss ich im Umgang mit Asiaten denn beachten, die ja bekanntlich äußerst höflich und immer betont freundlich auftreten. Doch Tipps habe er rasch aus den eigenen Reihen erhalten können. „Einer unserer führenden BI-Mitstreiter, von Hause aus Physiker, war während seiner Berufszeit mehrfach auch in Japan tätig. Von ihm habe ich wertvolle Verhaltenstipps erhalten“, klärt Gruber auf.

Höflich und typisch asiatisch

Und so stand einer Terminvereinbarung nichts mehr im Wege. Schon kurze Zeit später stellte sich eine junge Japanerin namens Haruna Nembutsu als Berliner Auslandskorrespondentin der japanischen Tageszeitung „Manichi Shimbun“ bei Tobias Gruber in St. Gangloff vor. Überaus höflich, mit einem ausgeprägten Lächeln im Gesicht, verbeugte sie sich artig, um dabei Tobias Gruber ihre Visitenkarte zu überreichen, erinnert sich der St. Gangloffer. Er habe die Geste in gleicher Weise erwidert, um nachfolgend in ein durchweg freundliches etwa zweistündiges Gespräch mit der japanischen Medienvertreterin einzusteigen. „Wir haben uns auf Deutsch unterhalten, weil die Korrespondentin der deutschen Sprache mächtig war. Und sie hat den Gesprächsverlauf aufgezeichnet“, erzählt Tobias Gruber.

Fragen zum Klimaschutz spielten eine Rolle und insbesondere, wie Deutschland die Energiewende angeht, interessierte sie. Natürlich stellte sie Fragen, warum sie gegen Windkraftanlagen seien und wie sie sich Gehör verschaffen. Das sei alles in einer überaus herzlichen Atmosphäre abgelaufen. „Nur einmal hat Frau Nembutsu das Lächeln kurzzeitig unterdrückt, als ich wissen wollte, welche Rolle denn die Energiewende und der Klimaschutz in Japan spielen. Immerhin habe es ja Fukushima gegeben“, so Gruber. Bevor sie meine Frage beantwortete, habe sie eine Entschuldigung formuliert und demütig erklärt, dass das Thema in Japan keine Rolle spiele, erinnert sich der St. Gangloffer und kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Übrigens, erschienen ist der Artikel bisher noch nicht. Doch erst vor wenigen Tagen habe Gruber noch ein paar Rückfragen beantworten sollen und ihm sei versichert worden, dass der Artikel noch erscheinen soll.

Nordeuropäer wollen es wissen

Tja, und jüngst seien Dänen in St. Gangloff gewesen. Ein dänisches Fernsehteam hatte sich Mitte Februar gemeldet, um über das gleiche Thema berichten zu wollen, erzählt der BI-Sprecher. Ihr Interesse fokussierte sich vollends auf die Gründe für den Widerstand gegen Windkraft. Zahlreiche kritische Fragen haben sie in dem auf Deutsch geführten Interview gestellt. Unter anderem wurde auch in Wetzdorf gedreht, so Tobias Gruber. Allerdings räumt Gruber ein, habe das Gespräch – im Gegensatz zum betont freundlichen japanischen Ton – eher in einem distanzierten und nordisch kühlen Rahmen stattgefunden. „Die knapp fünfminütige Sendung ist in Dänemark bereits ausgestrahlt worden“, berichtet der Windkraftgegner.

Initiative strebt Neuausrichtung an

Für das Interesse ausländischer Medien hat Gruber eine Erklärung: „Die Welt verfolgt ganz genau, wie Deutschland die Energiewende meistern will. Und auch wir als Streiter werden wahrgenommen.“ Geht das nach dem Willen von Tobias Gruber, soll das auch so bleiben. Er kündigt eine Neuausrichtung der Bürgerinitiative an, die künftig in den Bereich der Politik hineinreichen soll. „Wir wollen uns noch breiter innerhalb der Bevölkerung aufstellen und eine noch stärkere Bewegung werden, um wahrgenommen zu werden. Wie das praktisch aussehen soll, werden wir in den nächsten Wochen bekanntgeben“, kündigt er an.