Bad Klosterlausnitz. Schautafeln an der alten Klosterlausnitzer Moorbahn und am Naturlehrpfad aufgestellt

Der vierköpfige Schülertrupp kam um Hacke und Schaufel nicht herum: Gemeinsam mit Marco Tümmler und anderen Erwachsenen haben Schüler der Regelschule „Am Hermsdorfer Kreuz“ in Bad Klosterlausnitz am Kurmittelhaus sowie am Naturlehrpfad zwei große Schautafeln aufgestellt, die in der Tischlerei Tümmler gefertigt wurden.