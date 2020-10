Knackige Apfelsorten liegen in Zinna zum Anbeißen bereit

Die Vorbereitungen für das jährliche Apfelfest im Obstgut Triebe im Schöngleinaer Ortsteil Zinna laufen seit geraumer Zeit. „Trotz der Corona-Einschränkungen haben wir uns entschlossen, das Apfelfest stattfinden zu lassen, weil wir als Obstbauern auf Einnahmen angewiesen sind“, bekräftigen Elfi und Lars Triebe. Allerdings werde das Fest nicht in der bekannten Größenordnung stattfinden, sondern in kleinerer Form, um Hygiene- und Abstandsregeln gewähren zu können.

So werden die knackigen und frisch geernteten Äpfel in zwei Hallen präsentiert. „Besucher werden mit einem Einbahnstraßen-Prinzip zu den Früchten gelangen, um Begegnungsverkehr zu vermeiden“, beschreibt Elfi Triebe.

Angeboten werde an dem Tag eine Vielfalt an Apfel- und Birnensorten, die auf den Plantagen des Obstgutes gedeihen. Unter anderem Pilot, Rubinette, Gala, Pinova, Boskoop, Santana bis hin zur Elise. Letztere sei besonders für Allergiker geeignet.

Hochprozentiges aus Äpfeln und Pflaumen

Weil nicht alle in diesem Jahr geernteten Sorten einen üppigen Ertrag erzielt haben, könne man einige Sorten leider nur beim Apfelfest im Hofladen anbieten. Ebenso bei den Birnen, die in den Sorten Eckhardt und Gerburg bereit liegen, weist die Obstgut-Inhaberin hin. Verzichten muss das Obstgut auf eine Verkostung der Kernobstfrüchte.

Eine mobile Mosterei wird zu Gast auf dem Gelände sein, ebenso eine kleine Händlerschar. Beim Schaubrennen an der Edeldestillat-Anlagen können die Besucher Lars Triebe über die Schulter schauen, wenn er Hochprozentiges aus Äpfeln, Pflaumen, Kirschen oder Himbeeren destilliert. Um die Besucher einen kleinen Imbiss anbieten zu können, werde der Rost brennen.

Wer sein Kernobst mitbringen will, um die Sorte feststellen zu lassen, könne das gern tun. „Allerdings sind die Experten aufgrund der Corona-Pandemie nicht vor Ort. Wir nehmen die Früchte auf und notieren uns die Kontaktdaten der Interessierten und rufen sie nach der Bestimmung telefonisch zurück“, beschreibt Lars Triebe den Ablauf in diesem Jahr.

Geschmacklich keine Abstriche

Die Apfelernte haben die Triebes in dieser Woche abgeschlossen. Durch starke Fröste Mitte Mai sei der Ertrag geringer ausgefallen. Apfelblüten beziehungsweise Fruchtansätze seien den Minusgraden zum Opfer gefallen. Wesentlich weniger Äpfel seien an den Obstbäumen ausgereift. Geschmacklich gebe es allerdings keine Abstriche zu verzeichnen, auch wenn die eine oder andere Frucht zum Beispiel Verwachsungen aufzeige, gibt Lars Triebe Auskunft.

Schauen die Zinnaer Obstbauern auf 2020, müssen sie zum vierten Mal in Folge Ertragseinbußen hinnehmen. Immer wieder Nachtfröste und zu wenige Niederschläge hätten die Ernteergebnisse nachhaltig beeinträchtig. Auch die Regenfälle in den letzten Wochen konnten das bestehende Wasserdefizit nicht ausgleichen.

Für Obsterzeuger sei es derzeit eine Gratwanderung, um überhaupt über die Runden zu kommen. „Von der Politik fühlen wir uns im Stich gelassen. Unterstützungen finanzieller Art werden uns nicht zu Teil“, stellt Lars Triebe fest. Im Blick hat der Obstbauer die seit Jahren diskutierte, aber vom Land nie auf den Weg gebrachte finanzielle Beteiligung an Versicherungsleistungen zur Absicherung bei Ertragsausfällen.

„In Baden-Württemberg oder Bayern trägt das Land in etwa zur Hälfte die Kosten. Uns würde das gleichfalls helfen, aber so sind wir gegenüber den Mitbewerbern in einer schwierigen Situation auch künftig weiter klar benachteiligt“, äußert Lars Triebe seinen Unmut.