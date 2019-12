„Weihnachten im Fackelschein“ in Alt-Meusebach: Der bezaubernde Knecht Ruprecht moderierte auch in diesem Jahr die vorweihnachtliche Veranstaltung im Mittelalterdorf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Knecht Ruprecht und Frau Holle im Mittelalterdorf Meusebach

Wieder einmal verzauberte Knecht Ruprecht gemeinsam mit seiner Frau Holle die zahlreichen Besucher von „Weihnachten im Fackelschein“ am 3. Advent im Alt-Meusebacher Mittelalterdorf. Nicht nur, dass er sich zunächst im Datum geirrt hatte und sich von den jungen Besuchern erst einmal in die richtige Zeit lotsen lassen musste. Am Ende seiner Show stellte sich auch noch heraus, dass er alle vorbereiteten Plätzchen bereits verdrückt hatte. Neue Leckereien mussten deshalb herbeigezaubert werden. Zwischendurch sorgte Knecht Ruprecht mit überzeugenden Tricks für erstaunte Gesichter unter den zumeist jüngeren Zuschauern.

Grinch, Hexe, Waldelfe und Co. traten dieses Jahr nicht in Aktion

Als Höhepunkt der Veranstaltung „Weihnachten im Fackelschein“ gilt das Aufsteigen der mit Helium gefüllten Ballons. Foto: Veit Höntsch

Ein allerletztes Mal zeigte Roland von Georgenberg diese Weihnachtszaubershow in Meusebach. „Nach mehr als 20 Jahren muss etwas Neues her. Das ist auch schon nahezu fertiggestellt. Die schweren Requisiten sind nicht mehr zeitgemäß“, sagt der Unterhaltungskünstler aus Steinach. Seine Frau Petra alias Frau Holle lockte die Kinder zu Beginn des etwas anderen Weihnachtsmarktes mit ihrem Puppentheater zur Puppenbühne. Die altbekannten Märchenfiguren, angefangen vom Grinch, über die (gute) Hexe, die Waldelfe oder den Augsburger Pfeffersack bis hin zur Frau Holle, traten in diesem Jahr gar nicht in Aktion. Das gefiel nicht allen Kindern, hatten sie doch auf etwas Action dieser Gestalten gehofft.

Die Musikschüler der Musikschule Fröhlich zeigten sich am Sonntag wieder von ihrer besten Seite und boten etliche weihnachtliche Weisen dar. Ebenso überzeugten einmal mehr die „Rod‘schen Möhrenschaber“ mit ihren alten und modernen Weihnachtsliedern zu späterer Stunde.

Die „Rodschen Möhrenschaber“ musizierten auf der Bühne im Mittelalterdorf und boten dabei alte wie moderne weihnachtliche Weisen, wie auch andere Stimmungslieder dar. Foto: Veit Höntsch

Das mittelalterliche Ambiente, Fackeln und Feuerschale inbegriffen, sorgte bei den Besuchern für eine vorweihnachtliche Stimmung. Glühweinkessel und Waffeleisen liefen auf Hochtouren, der Rost erkaltete ebenso wenig. Etwas schwierig gestaltete sich die Gestaltung des eigentlichen Höhepunktes – das Aufsteigenlassen der Heliumballons. Doch letztlich gelang es Knecht Ruprecht, auch diese Aktion recht gut zu koordinieren. Zum Glockenklang stiegen die Ballons gen Himmel empor.