Kommentar: Gute Chancen

Den Wunsch, mit einen attraktiveren Zeitzgrund mehr touristische Besucher in das reizvolle Tal zu locken, gibt es schon seit vielen Jahren. Im März 2014 gründet sich eigens ein Zeitzgrund-Verein, der vor allem von Mühlenbetreibern ins Leben gerufen wurde. Doch bei allen Bemühungen, so richtig ins Laufen kam der Verein leider nicht. Hätte der Tourismusverband den Erlebnisrundweg nicht schon auf der Agenda gehabt und 2014/15 umgesetzt und die Gemeinde Schleifreisen, den 2008 eröffneten Waldspielplatz „Trollwiese“ 2016 nicht saniert, gäbe es in der idyllischen Flora und Fauna nicht allzu viele reizvolle Ziele. Außer den Mühlen, versteht sich. Manch einer schätzt die Ruhe, wenn er sich auf den Weg in den Zeitzgrund macht. Andere wünschen sich mehr Erlebnisangebote. Mit der vereinbarten Partnerschaft bieten sich Chancen, beides in Waage zu halten.