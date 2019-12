Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Kunden mitnehmen

Gut anderthalb Jahre nach dem angekündigten Neubau des Roda-Marktes an der Jenaer Straße in Stadtroda sind die Einwohner der Stadt und die Kunden genauso schlau wie am Anfang, wie es mit dem Roda-Markt weitergehen wird. Klar ist nur, dass der Rewe-Konzern sein Konzept eines Neubaus weiter verfolgen wird. Ob das Konzept noch mit den ursprünglichen Planungen übereinstimmt, weiß nur Rewe.

Damit bleibt auch die Unsicherheit, ob es in Zukunft - wenn dem Abriss und dem Neubau konkrete Zeitabläufe zugeordnet werden können - eine separate Fleischerei- und Bäckereifiliale bei Rewe in Stadtroda geben wird. Gerade dem Erhalt der Fleischerei-Filiale der Mörsdorfer Landhoffleischerei liegt dabei der Kundschaft sehr am Herzen. Nun kann die Stadt Stadtroda zwar einen gewissen Druck bei der Ausgestaltung von Verträgen gegenüber dem Einzelhandelskonzern aufbauen. Den Erhalt einer Fleischerei-Filiale verbindlich einfordern kann sie allerdings nicht. Rewe wäre gut beraten, hier langfristig klare Fronten zu schaffen. Sicherlich: Man kann das Votum von 1800 Kunden, die sich für einen Erhalt der Filiale im neuen Roda-Markt aussprechen, ignorieren. Man kann aber auch der Kundschaft eine Perspektive in Aussicht stellen. Fakt ist, dass insbesondere Pendler, die hier in den Abendstunden einkaufen, häufig auch wegen der Mörsdorfer Filiale zum Roda-Markt abbiegen.