Kräfte bündeln

Es ist nur ein Baum, der in diesen Tagen in Quirla in die Erde gesetzt wurde. Viel zu wenig, um dem Baumsterben in den Wäldern auch nur im Ansatz etwas entgegen zu setzen, werden Kritiker sagen – und haben damit auch Recht. Man kann dem gegenwärtigen Waldsterben mit zwei Strategien entgegen treten: Entweder man wird zum Zuschauer und beobachtet, wie sich der Wald aus eigener Kraft über Naturverjüngung an die neuen klimatischen Begebenheiten anpasst, was auch mit Risiken behaftet ist. Oder aber, man greift als Mensch massiv in das Geschehen ein und versucht mit einer starken Wiederaufforstung die Entwicklung zu stoppen.

Denkbar ist aber auch, dass man eine Mischform findet. Dort den Wald in Ruhe lassen, an anderer Stelle hingegen aktiv werden. Eine Milliarde Setzlinge, dies haben die deutschen Baumschulen verkündet, stünden sofort für Pflanzungen bereit. Woran es mangele, so hieß es weiter, seien die Menschen, die diese Bäume pflanzen müssten.

Wie wäre es denn einmal in Stadtroda mit einer konzertierten Baumpflanzaktion? Jeder Bürger kauft für drei oder vier Euro einen Setzling und pflanzt diesen gemeinsam mit anderen Bürgern auf einem städtischen Grundstück. Kräfte zu bündeln, kann vor Ort überaus viel bewegen.