Krause zeigt Fotografiken im Rathaus Stadtroda

Das Stillleben auf der Leinwand zeigt große und kleine Kürbisse, grüne, orangefarbene, gelbe und anderweitig gefärbte Vertreter der Gewächse. „Nimm an, was nützlich ist. Lass weg, was unnütz ist, und füge das hinzu, was dein Eigenes ist“ steht in weißen Lettern auf der Fotografie geschrieben.

Mehr als 20 Fotografiken, gestaltet aus Fotografien mit jeweils einem Spruch oder einer Weisheit dazu, stellt ab dem 6. November Christian Krause aus Jena im Bürgersaal des Stadtrodaer Rathauses aus. „Wechselwirkung Wort & Bild“ ist der Titel der Ausstellung, die um 18 Uhr eröffnet wird.

Krause, Jahrgang 1956, ist Fotograf und Maler und auf vielfältige Art und Weise kreativ. So hat er sich seit 1975 unter anderem auch auf Kaffeemalerei spezialisiert. Er selbst sieht sich weniger als Künstler, vielmehr als Kreativler.

Die Ausstellung ist bis zum 31. Januar 2020 zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.