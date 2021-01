Kreisstraßenmeisterei in Stadtroda vor ungewisser Zukunft

Knapp 30 Jahre lang war Stadtroda der zentrale Standort für die Kreisstraßenmeisterei des Saale-Holzlandes – ob das Dienstleistungsunternehmen auch in Zukunft unweit der Bürgeler Straße ansässig bleiben wird, ist indes ungewiss.

Seit vielen Monaten wurden immer wieder Planungen aufgelegt, wie man den Investitionsstau am Standort in den Griff bekommen kann. Noch vor wenigen Wochen sah es so aus, dass man für den Bau eines neuen Salzlagers sowie für einen Waschplatz eine Lösung gefunden hat. Der für den Bereich Liegenschaften im Landratsamt Saale-Holzland zuständige Abteilungsleiter Steffen Grosch sprach von einem Investitionsvolumen in Höhe von mehreren 100.000 Euro.

Suche nach Alternativen steht noch am Anfang

Davon ist nun keine Rede mehr. „Die Grundstücksverhältnisse vor Ort sind einfach zu ungünstig“, sagt Landrat Andreas Heller (CDU). Deshalb suche man nunmehr nach einer neuen Lösung vor Ort, beziehungsweise halte Ausschau nach Alternativen. „Wir stehen ganz am Anfang“, betont Heller.

Glücklich ist man in Stadtroda mit der Situation nicht. Bürgermeister und Kreistagsmitglied Klaus Hempel, der als Gast bei einer Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses des Kreistages in Eisenberg eher zufällig von dem geplatzten Investitionsvorhaben der Kreisstraßenmeisterei erfuhr, räumt ein, dass es in der Tat am jetzigen Standort sehr viele Probleme gebe, die man lösen müsse. Die Stadt habe deshalb dem Landkreis den Vorschlag unterbreitet, im Industrie- und Gewerbegebiet Bollberg einen neuen Standort aufzubauen. „Wir könnten hier eine Austauschfläche anbieten“, sagt Hempel. Allerdings gebe es auch hier Probleme, weil sich der geplante Waschplatz für die Fahrzeugflotte schwer mit dem in der Nähe befindlichen Trinkwassereinzugsgebiet vereinbaren lasse. Denkbar, so der Bürgermeister, sei aus seiner Sicht, dass man dem Kreis ein Grundstück in Nähe der Tankstelle in Quirla anbiete.

Zweitlängstes Kreisstraßennetz in Thüringen

Die Kreisstraßenmeisterei ist indes nicht irgendein Dienstleistungsbetrieb. So sind die 20 Mitarbeiter – davon 15 Straßenwärter – für die Unterhaltung sämtlicher Kreisstraßen inklusive der Brückenbauwerke und Straßendurchlässe verantwortlich. Mit einer Gesamtlänge von 272 Kilometern hat der Saale-Holzland-Kreis nach dem Saale-Orla-Kreis (273 Kilometer) das zweitlängste Kreisstraßennetz in Thüringen zu unterhalten. Zu den Aufgaben der Kreisstraßenmeisterei zählen die jährliche Grünmahd, die Unterhaltspflege von Sträuchern und Bäumen oder die Instandhaltung von Verkehrszeichen, Leitpfosten und Schutzplanken. Hinzu kommt die Reinigung von Durchlässen und Straßenrinnen sowie weiteren Einrichtungen.

Gefragt ist die Kreisstraßenmeisterei auch in der kalten Jahreszeit. So erledigen die Mitarbeiter nicht nur den Winterdienst auf den Kreisstraßen, sondern sorgen auch auf Gemeindestraßen dafür, dass bei Schnee oder Eis der Verkehr rollen kann. Zu den weiteren Aufgaben gehören auch die Einrichtung von Bau- und Arbeitsstellen sowie die Beseitigung von Verkehrsgefährdungen (Schlaglöcher, bröckelnde Bankette).