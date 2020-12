Krippenspiele aus dem Saale-Holzland-Kreis weltweit zu sehen

Das Krippenspiel geht am Dienstag online! Dafür hat Gemeindepädagogin Almut Elsässer aus Schlöben gesorgt. Ein tief verwurzeltes Bedürfnis habe die Idee hervorgebracht: „Wir Menschen wollen Weihnachten zusammen feiern. Weil das in diesem Jahr aufgrund der Pandemie physisch nicht möglich ist, haben wir uns etwas anderes einfallen lassen.“

Das Resultat wird begeistern, dessen ist sich Almut Elsässer sicher. Nicht nur, weil nun niemand am Heiligen Abend auf das Krippenspiel verzichten muss – schließlich ist die Weihnachtsgeschichte auf der Internetseite des evangelischen Kirchspiels Hermsdorf/Schöngleina praktisch von jedermann zu jeder Zeit und von jedem Ort aus anzuschauen. Sondern auch, weil letztlich sogar zwei fantasievolle Filme entstanden sind. Jeder dauert etwa eine halbe Stunde. Akteure sind Familien, Menschen und Bürger aus der Region.

Aber von Anfang an

Mit Entwicklung der Auswirkungen der Corona-Pandemie haben auch die zwei Kirchgemeinden Schlöben/Schöngleina und Hermsdorf/Oberndorf/Schleifreisen ihre Pläne für die Weihnachtszeit ständig umschmeißen müssen, sagt die Gemeindepädagogin.

In Schlöben sei zuletzt zum Beispiel ein Krippenspiel an verschiedenen Stationen im Ort geplant gewesen und auch auf dem Rathausplatz in Hermsdorf sollte ein Weihnachtsspiel stattfinden. Beide Veranstaltungen aber mussten coronabedingt abgesagt werden.

„Da kam mir die Idee mit dem Film“, sagt Almut Elsässer. „Kurzerhand habe ich das Lukas-Evangelium in 13 kleine Szenen aufgeteilt und mir bestimmte Vorgaben dazu überlegt. Zum Beispiel, dass Maria immer ein blaues Kopftuch tragen muss.“ Anschließend warb sie bei Mitgliedern der Kirchgemeinden für ihr Vorhaben. Schnell konnten die zu spielenden Szenen zugeteilt werden.

In der Umsetzung hatten die Laienschauspieler – bis auf die Vorgaben – völlig freie Hand. „Ich bin einfach begeistert darüber, was in nur zwei Wochen entstanden ist. Toll auch, dass zwei Kirchgemeinden zu exakt der gleichen Geschichte so völlig unterschiedliche Szenen eingespielt haben.“

Szene aus einem der Videos der Kirchgemeinde Hermsdorf/Oberndorf/Schleifreisen. Foto: Kirchgemeinde Hermsdorf

Am Montag hat Wieland Weirauch von der Kirchgemeinde Schlöben die einzelnen Videos unter Elsässers Regie zu zwei Filmen zusammengesetzt.

„Da fahren zum Beispiel zwei zu Volkspolizisten verkleidete Hermsdorfer in einem Zweisitzer aus der DDR zu Maria und Josef um sie aufzufordern, zur Volkszählung zu gehen. Oder: Eine Familie aus Jena-Lobeda spielt die Hirten und hat dafür auch Schafe auf der Weide gefilmt. Wer genau hinschaut, wird das FCC-Logo an einer Feuerschale entdecken. Wieder andere stülpten einem Drahtesel einen grauen Stoff über. Schließlich begaben sich Maria und Josef mit einem Esel auf den Weg nach Bethlehem. Bei einer anderen Familie aus Thalbürgel waren dagegen echte Esel zu sehen. Und sogar das Rentier Rudolf hat sich in die Geschichte eingeschlichen. Plätze, Häuser und Orte in unter anderem Hermsdorf, Schlöben und Schöngleina sind in den Filmen verewigt. Und das muss man auch erstmal schaffen: Im Schlöbener Film spielen sieben Marias und sechs Josefs mit“, sagt die Gemeindepädagogin.

Als Verbindungselemente zwischen den einzelnen Szenen haben Elsässer und weitere Mitstreiter Lieder eingesungen. Abspann und Intro sind inklusive.

Die Einführung beginnt so: Gezeigt wird eine Familie, alle drei setzen ihre Masken ab, die Geschichte beginnt: „Es begab sich aber zu der Zeit, dass viele Menschen unsicher waren, wie sie Weihnachten feiern in diesem Jahr. Ein jeglicher zirkelte auf seine Weise. Die Ängstlichen wollten zum heiligen Fest niemanden anstecken, die Unsicheren fürchteten, ein Verbot zu überschreiten, der Sorglose sah zwar das Problem nicht, hatte aber auch keine Lösung für dasselbe. Da machte sich die Kirchgemeinde auf, einen Film zu drehen. Gesegnete Weihnachten.“

Die Filme sind ab 22. Dezember zu finden unter www.kirchgemeinde-schoengleina.de oder bei der Internetsuche unter Kirchspiel Hermsdorf/Schöngleina

