Kultur-Auszeit für Patienten und Personal in Klosterlausnitz

Bad Klosterlausnitz Bekannte Ausstellungsreihe in Moritz-Klinik wird in Corona-Zeiten ohne die breite Öffentlichkeit weitergeführt.

Bad Klosterlausnitz. Bodenständige, aber auch außergewöhnliche Kunst kann seit 1994 regelmäßig in den Gängen der Moritz-Klinik Bad Klosterlausnitz bewundert werden. Trotz Corona-Pandemie und einem derzeitigen Besuchs- und Betretungsverbot der Klinik wird die bekannte Veranstaltungsreihe mit nunmehr jährlich fünf wechselnden Ausstellungen fortgeführt. Derzeit zwar nicht, wie bisher üblich, auch für die breite Öffentlichkeit. Immerhin aber können sich Patienten und Klinik-Personal mit dem Betrachten gemalter Bilder ein kleines kulturelles Erlebnis gönnen – freilich unter Beachtung aller notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen.

Die „Kultur-Auszeit“ ist Cordula Leidner zu verdanken, die seit jeher als passionierte Organisatorin der Ausstellungen agiert. Gemeinsam mit ihrem Mann Ottmar Leidner kam sie 1993 aus dem nordrhein-westfälischen Bad Driburg nach Bad Klosterlausnitz. Er, ein Rehabilitationsmediziner, war damals in führender Position am Aufbau und an der Entwicklung der Moritz-Klinik beteiligt. Sie engagierte sich in Thüringen von Beginn an für eine ganze Reihe an freiwilligen Aufgaben. Unter diesen befindet sich bis heute die Leitung der Klinik-Ausstellungen.

Die erste von fünf Ausstellungen in 2021 ist eröffnet

Am 23. Januar arrangierte Cordula Leidner die erste der fünf Ausstellungen in diesem Jahr. Präsentiert werden Bilder von Hans-Joachim Kanitz aus Erfurt. „Schon beim Platzieren der Bilder am Samstag und auch zum Start der Ausstellung am 25. Januar, als ich noch ein paar Fotos für den Künstler machte, der beim Aufhängen seiner Arbeiten nicht dabei war, gab es nur positive Rückmeldungen von Vorbeikommenden. Die Bilder des Künstlers seien aufmunternd und würden zum Hinschauen einladen, sagte man mir.“ Eine Vernissage gab es am Montag Corona-bedingt freilich nicht.

Bis zum 8. April werden die Arbeiten des 1943 in Torgau an der Elbe geborenen Mannes gezeigt. Hans-Joachim Kanitz, ein Autodidakt der sich seit vielen Jahren mit der Malerei beschäftigt, widmet sich vor allem Bildern in Acryl und Pastell. Am liebsten aber bringe er Aquarellfarben aufs Papier. Thematisch beschäftigt er sich gern mit (Stadt)Landschaften, Stillleben und Szenen aus dem Alltag. Porträts dagegen male er eher selten. „In meinen Bildern versuche ich, meine Empfindungen und Sehweisen auszudrücken“, lässt sich Kanitz zitieren. Er präsentiere seine Arbeiten hauptsächlich in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, habe einige seiner Werke aber auch schon in Bayern und der Ukraine ausgestellt.

Geht die Kanitz-Ausstellung am 8. April 2021 zu Ende, werden ab dem 12. April und bis zum 17. Juni Arbeiten von Rainer W. Pagel aus Oettern unter dem Motto „Landschaftsmalerei – Von Ort zu Ort“ gezeigt. Vom 21. Juni bis zum 12. August stellt Frank Lohse aus Gera aus, danach vom 16. August bis 11. November Klaus Roth aus Jena. Martina Latka aus Weimar zeigt ihre Werke in der Zeit vom 15. November 2021 bis zum 20. Januar 2022.