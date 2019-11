Kurort hat Haushalt für das nächste Jahr aufgestellt

Nachdem Kämmerin Karin Fischer den Haushalt für 2020 mit allen Eckdaten, dem Rücklagen- und Schuldenstand, den Pflichtaufgaben und Freiwilligen Aufgaben bis hin zu den geplanten Investitionen ausführlich vorgestellt hatte, beschlossen die Gemeinderäte in Bad Klosterlausnitz am Montag den Haushalt für das nächste Jahr ohne grundsätzliche Diskussion einstimmig.

Mit 7,7 Millionen Euro weist der Gesamthaushalt nur ein unwesentlich geringeres Gesamtvolumen gegenüber dem Vorjahr (minus 104.000 Euro) aus. Im Verwaltungshaushalt sind 5,94 Millionen Euro verankert, im Vermögenshaushalt sind 1,79 Millionen Euro festgeschrieben.

Steueraufkommen steigt nur leicht

Im verabschiedeten Haushaltspaket sind Gesamteinnahmen von 3,76 Millionen Euro eingeplant. Haupteinnahmequelle sind die Lohn- und Einkommensteuer sowie die Umsatzsteuer, die 1,58 Millionen Euro aufweist (plus 43.800 Euro gegenüber dem Vorjahr).

Rechnen kann die Kurortgemeinde mit 800.000 Euro aus dem Sonderlastenausgleich des Landes für Kurorte. Während die Schlüsselzuweisung sowie Kompensationszuweisungen vom Land um 11.500 Euro auf 665.900 Euro gegenüber dem Vorjahr steigen, muss die Gemeinde beim Passus Steuereinnahmen/Gewerbesteuer für 2020 Abstriche von etwa 19.000 Euro in Kauf nehmen. Geplant sind daher 722.600 Euro.

Weitere Einnahmen für den Kurort ergeben sich unter anderem durch Gebühren, Mieten, Pachten, Dividenden, Konzessionsabgaben und Kurtaxe.

Am Ende dieses Jahres verfügt die Kurortgemeinde über ein Vermögen in der Rücklage von 1,73 Millionen Euro. Das sind etwa 200.000 Euro mehr als für den jetzt auslaufenden Haushalt ursprünglich geplant war. Allerdings müssen 2020 etwa 860.000 Euro aus der Rücklage entnommen werden. Zum einen, um geplante Vorhaben umsetzen zu können, zum anderen müsse man in Vorleistung für gleichfalls im nächsten Jahr beginnende Projekte gehen. „Diese Fördermittel vom Land können erst 2021 im Haushalt erwartet und eingestellt werden. Für 2021 ist dann erneut eine Zuführung von etwa 200.000 Euro geplant“, erläutert Kämmerin Karin Fischer.

Festhalten will der Kurort am Schuldenabbau. Bei derzeit 1,49 Millionen Euro an Kreditschulden sollen 226.000 Euro in die Tilgungen investiert werden. Damit sinke der Schuldenstand der Gemeinde auf 1,27 Millionen Euro Ende 2020. Ebenso verfahre man bei den Verbindlichkeiten Kristallbad und den kommunalen Wohnungen.

Geplante und zurückgestellte Vorhaben

Auch im kommenden Jahr will die Gemeinde einige Vorhaben umsetzen. In der Jenaischen Straße, zwischen Markt und Höhe Forsthaus, soll der grundhafte Straßenbau fortgeführt werden. 430.000 Euro Kosten stehen eine Förderung von 200.000 Euro gegenüber. Die Maßnahme soll im Frühjahr beginnen.

Ebenso im nächsten Jahr sollen die Umbaumaßnahmen im Kurmittelhaus (Erdgeschoss) und nachfolgend im Obergeschoss beginnen. Etwa 770.000 Euro sind dafür veranschlagt bei einer Landesförderung von 578.000 Euro. Investitionsgelder fließen unter anderem für die Erneuerung des Gehweges und die Vorbereitung für den Breitbandausbau an der Birkenlinie, für eine energetische Sanierung des Feuerwehrgerätehauses sowie die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung sowie den Wegebau auf dem Friedhof.

Noch nicht realisiert werden laut Finanzplan im nächsten Jahr der Radwegebau vom Triftberg zum Jugendwaldheim (Realisierung offen), der Köppe-Parkplatz (voraussichtlich erst im Jahr 2022) sowie die Erneuerung des Kunstrasenplatzes, der für 2023 vorgesehen ist.