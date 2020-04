Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Laasdorfer Rentner-Ehepaar gewinnt Auto bei Sonderauslosung

„Hurra! Ihr habt es verdient!“ – so sei die Reaktion ihrer zwei Kinder gewesen, als sie erfuhren, dass die Eltern bei der Sonderauslosung zum PS-Los-Sparen der Sparkasse einen Mercedes-Benz der A-Klasse gewonnen haben.

Die Glückspilze selbst, Lothar und Christine Köcher aus Laasdorf, können es immer noch nicht richtig fassen. Am 23. April 2020 erreichte sie der Anruf von Daniela Leder. Die Kundenberaterin der Sparkasse Jena-Saale-Holzland, die in der Filiale in Stadtroda arbeitet, habe es mächtig spannend gemacht. „Wir dagegen waren erst einmal skeptisch und konnten das, was uns telefonisch mitgeteilt wurde, gar nicht so richtig glauben. Wann gewinnt man schon mal ein Auto?“, sagte Lothar Köcher. Er und seine Frau hätten sich nach dem Anruf zunächst im Internet schlau gemacht – und dort tatsächlich ihre Losnummer mit dem Gewinn gefunden. Aber auch dann habe es noch eine Weile gedauert, bis sie wirklich realisiert hatten, keiner Betrügerei aufgesessen zu sein.

Gestern hat das Ehepaar das neue Schmuckstück zwar noch nicht bekommen, dafür aber in der Sparkassen-Filiale in Stadtroda herzlichste Gratulationen und alle weiteren wichtigen Informationen. „Ein schönes Bild vom Auto gab es auch“, sagte der 70-Jährige und schmunzelte. „Wir freuen uns riesig, dass wir seit sehr langer Zeit mal wieder über einen so tollen Gewinn informieren können. Das ist äußerst selten“, sagte Filialleiterin Kathleen Rotter. Im Juli dieses Jahres sei in Wiesbaden die Auslieferungsveranstaltung geplant, zu welcher die Familie eingeladen werde. Drei Lose waren für die Laasdorfer der Schlüssel zum Glück. Die Lose haben Lothar und Christine Köcher seit Jahrzehnten. Der Wert des Fahrzeuges liege bei etwa 30.000 Euro, sagte Kathleen Rotter.

Bis auf 12,50 Euro beim Tele-Lotto hätten sie noch nie etwas gewonnen. „Wir können es einfach nicht fassen, dass man so ein Glück haben kann“, sagte Christine Köcher. Mittlerweile aber sei eine Flasche Sekt geköpft worden und sei die Vorfreude auf den fahrbaren Gewinn riesengroß. Das Auto, sagte sie und lachte, hätte allerdings gerne drei Jahre früher kommen können. „Da haben wir uns nämlich erst ein neues geholt, einen Honda. Aber wir haben ja Kinder, deren Autos auch älter werden“, sagte die 69-Jährige.

Mobil zu sein, das sei für sie und ihren Mann sehr wichtig. Beide sitzen gern hinterm Lenkrad, und wenn es auf Reisen geht, dann meistens – und europaweit – mit dem Auto. „Aber wir wandern auch gern, haben einen großen Garten, drei Enkel und zwei Urenkel und mein Mann ist ein großer Bastler“, sagte sie. Trotz aller Freude sei für das Paar das Wichtigste, gesund und fit zu bleiben. Das andere komme von allein, da sind sich die Laasdorfer sicher.