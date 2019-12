Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landkreis legt Schwerpunkt auf Schulen

Mehrheitlich hat der Kreistag Saale-Holzland am Mittwoch zu später Stunde im Kaisersaal des Eisenberger Schlosses dem Doppelhaushalt 2020/21 des Landkreises seine Zustimmung gegeben. Laut dem Landratsamt steigt der Gesamthaushalt im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um rund 6 Millionen Euro auf 116 Millionen Euro und 2021 auf 119 Millionen Euro. Das Volumen des Verwaltungshaushalts übersteigt im kommenden Jahr erstmals die 100-Millionen-Marke, vor allem wegen der anhaltenden Steigerung bei den Sozialausgaben. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 15 Millionen Euro (2020) sowie 14,5 Millionen (2021) geplant. Das Investitionsvolumen wird damit im kommenden Jahr um fast 3 Millionen Euro steigen. Dabei seien Ausgaben für Baumaßnahmen in Höhe von 9,8 Millionen Euro (2020) und 6,3 Millionen Euro (2021) vorgesehen, hieß es.

Über 13 Milllionen Euro für Schulen

Der Schwerpunkt im Bereich Investitionen liegt in beiden Jahren im Schulbereich. So sollen etwa 4,2 Millionen Euro aus Mitteln des „Digitalpakts Schule“ für die Digitalisierung der Bildungseinrichtungen im Landkreis eingesetzt werden. Rund 3 Millionen Euro sind für die Sanierung der Regelschule Dorndorf eingeplant, 2,2 Millionen Euro für die Sanierung des Altbaus der Gemeinschaftsschule Bürgel, 755.000 Euro für die Sanierung der Schulturnhalle in Bad Klosterlausnitz sowie weitere Maßnahmen in Schulen unter anderem in Schlöben, Ottendorf, Königshofen, Crossen und Eisenberg geplant.

Für die Erneuerung beziehungsweise Instandsetzung von Kreisstraßen will man 2,5 Millionen Euro ausgeben, größter Posten ist die Kreisstraße bei Altenberga.

Landrat Andreas Heller (CDU) verwies in seiner Erklärung noch einmal auf die ungenügende Finanzausstattung der Kreise und Kommunen durch das Land Thüringen. Dies habe der Landkreistag auch noch einmal gegenüber Ministerpräsidenten Ramelow (Linke) deutlich gemacht. Er habe aber einen gewissen Optimismus und die Chance, dass die Finanzen endlich geordnet werden, meinte er mit Blick auf die Vorschläge der Landtagsfraktionen von CDU und FDP, aber auch von der SPD. Heller bat den Kreistag um Zustimmung zum Doppelhaushalt, auch mit Blick, dass man umfangreiche Investitionen sicherstellen könne.

Perschke mit Kritik am Doppelhaushalt

Kritik am Haushaltsentwurf übte unter anderem Hans-Peter Perschke (SPD). Er verwies in seiner Rede darauf, dass man 2021 mit unsicheren Zahlen hantiere. „Ich kenne nicht die Umlagekraft der Gemeinden für 2021.“ Er forderte per Antrag, dass nur über den Haushalt 2020 abgestimmt wird. Der Antrag fand keine Mehrheit.

BI-Fraktionschef Jörg Delinger sagte, ihn ärgere maßlos, dass man als Fraktion wegen der unzureichenden Finanzausstattung seit 10 Jahren eine breite Front gegen das Land gefordert habe, aber erst jetzt die Landräte aktiv würden. „Da sieht man mal wie lange Landräte brauchen.“

Klaus Hempel (Bauernverband) und zugleich Bürgermeister von Stadtroda, machte in seinem Statement noch einmal seinem Ärger über die seiner Meinung nach nicht rechtskonforme Beteiligung der Kommunen bei der Berechnung der Kreisumlage Luft. Die Kreisverwaltung habe eine Anhörung durchzuführen, die den Grundsätzen des OVG-Urteiles Rechnung trage. Er stimme dem Haushalt erst zu, wenn nicht mehr verfassungswidrig agiert werde.

Linke nennt Haushalt Mogelpackung

Markus Gleichmann, Chef der Linke/Grüne-Kreistagsfraktion, beklagte, dass in diesem Haushalt keine Verlässlichkeit gegeben sei. Es sei falsch, eine solche Mogelpackung zu beschließen. Unter anderem verwies er auf die finanziellen Probleme bei der JES Nahverkehrsgesellschaft. Im Haushalt sei kein großer Spielraum gegeben. Zugleich warnte Gleichmann davor, dass mit mehr Geld vom Land die finanziellen Probleme bei den Kommunen gelöst seien. Rot-Rot-Grün habe in der Vergangenheit immer mehr die Finanzausstattung verbessert, geholfen habe es kaum. Allein der Saale-Holzland-Kreis habe von 2014 bis 2019 insgesamt 45 Millionen Euro mehr erhalten. Alles andere sei ein Märchen. Wahr sei auch, dass man trotz mehr Geld den Investitionsstau - beispielsweise bei den Schulen - nicht habe abbauen können.

CDU-Fraktionschef Michael Kießlich verteidigte hingegen den Haushaltsentwurf. Dieser sei eine gute Kompromisslösung, er sei nachvollziehbar und belastbar.