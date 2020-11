„Leseratten“-Teilnehmer können sich auf Post freuen

Die Gemeinde- und Kurbibliothek Bad Klosterlausnitz hat trotz der seit dem 2. November deutschlandweit geltenden zusätzlichen Corona-Regeln weiterhin wie gewohnt geöffnet. Das betonte gestern Annekathrin Rahn, die Leiterin der Einrichtung.

Voraussetzung für den Besuch sei das Einhalten der bekannten Hygieneregeln. Dazu gehören die Maskenpflicht im gesamten Haus sowie die Bitte, den Aufenthalt in der Bibliothek so kurz wie möglich zu halten und dabei so wenig wie möglich Medien anzufassen. Kinder unter zwölf Jahren sollten in Begleitung eines Erwachsenen vorbeischauen. Das Lesecafé bleibt geschlossen. Die Bibliothek hält sich weiterhin an eine 3-Tage-Quarantäne für alle ausgeliehenen Medien. So werden zum Beispiel Bücher, die nach der Ausleihe zurückgegeben worden sind, erst nach drei Tagen wieder in den Bestand eingeordnet.

Hans Thiers und Ingrid Annel wahrscheinlich 2021 zu Gast

„Schön ist, dass wir derzeit auch Brett- und andere Gesellschaftsspiele ausleihen dürfen. Das war eine ganze Zeit lang leider nicht möglich und ist gerade von vielen Kindern sehr bedauert worden“, sagt Annekathrin Rahn.

Auch wenn die Bibliothek geöffnet bleibt, so mussten doch zwei im November geplante Veranstaltungen abgesagt werden: Die Buchlesung mit Kriminalrat a.D. Hans Thiers und seinem Verleger Michael Kirchschlager (5. November) sowie die Veranstaltung am 12. November mit der Erfurter Autorin Ingrid Annel. Sie hatte unter dem Titel „Traumberuf: Schriftsteller?“ eingeladen, wollte zudem über Sagen aus Thüringen für Erwachsene sprechen. „In Absprache mit den Autoren planen wir, die Veranstaltungen im kommenden Jahr nachzuholen“, sagt die Bibliotheksleiterin.

Sie informiert zudem, dass das Projekt „Ich bin eine Leseratte“ beendet ist. „Insgesamt haben 26 Kinder teilgenommen, zwölf ausgefüllte Lesehefte haben wir zurückbekommen. Zeichnungen zu den sechs unterschiedlichen Kinderbüchern sind nicht abgegeben worden. Bis Ende dieses Monats werden wir die Gewinner schriftlich informieren.“

Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 11 bis 18 Uhr, Fr 11 bis 19 Uhr und Sa 10 bis 12 Uhr. Telefon: 036601/82 341