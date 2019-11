Letzter Vorhang für den Bockerschen Heimatverein

Unter dem begeisterten Applaus des Publikums im voll besetzten Festzelt fiel am 9. September 2018 der Vorhang nach dem Historienspiel „Heimkehr nach Bockedra“. Wie man jetzt, gut ein Jahr später weiß, war es die Abschiedsvorstellung. Nicht nur für das Theater in Bockedra (TIB), das unter dem Dach des Bockerschen Heimatvereins (BHV) seit der Vereinsgründung im September 2002 insgesamt 15 Eigeninszenierungen realisierte. Am 25. November dieses Jahres fiel auch der letzte Vorhang für den Bockerschen Heimatverein.

Verein war ohne Vorstand nicht mehr handlungsfähig

Auf einer Vollversammlung, an der 29 von 49 Vereinsmitgliedern teilnahmen, wurde der Auflösungsbeschluss gefasst. 80 Prozent der Anwesenden und damit mehr als die satzungsmäßig notwendige Dreiviertelmehrheit stimmte für das Aus. Vergeblich hatte man sich schon seit dem Jahr 2016 bemüht, einen Nachfolger für den mittlerweile 82-jährigen Gründungsvorsitzenden Edgar Seim zu finden und den Vereinsvorstand insgesamt zu verjüngen. Ohne Vorstand war der Verein nicht mehr handlungsfähig. So lautet die Begründung für den Schritt, der gravierende Auswirkungen auf das öffentliche Leben in dem 180-Seelen-Dorf nahe der Stadtgrenze zu Jena haben dürfte. Alle Akteure verlieren ihre organisatorische Heimat. Die in Arbeitskreisen im BHV mitwirkenden Landfrauen, Senioren, Maibaumsetzer, Freizeitsportler und Brauchtumspfleger ebenso wie die bewährten Partner, die politische Gemeinde, die Kirchgemeinde und die Jagdgenossenschaft. Mit der öffentlichen Bekanntgabe des Auflösungsbeschlusses begann ein Sperrjahr. Das bedeutet eine Frist zur Abwicklung des im Vereinsregister amtsgerichtlich geführten Bockerschen Heimatvereins. Die Aufgabe übernimmt ein siebenköpfiges Liquidatorenteam aus ehemaligen Vorstandsmitgliedern und weiteren Personen.

In besagter Mitgliederversammlung wurden Edgar Seim, Gabriele Gördel, Jana Buder, Gunter Schmidt, Jörg Junghans, Peter Reich und Hartmut Weidemann gewählt. Sie treten nun geschäftsführend in die rechtliche Stellung des bisherigen Vorstandes ein. Somit bleibt der Verein geschäftsfähig, was die Verwertung von Vereinseigentum, den geordneten Auszug aus den von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten sowie finanzielle und vermögensrechtlichen Belange betrifft. Für die Kontaktaufnahme gelten weiterhin alle bisherigen Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Allerdings kann der Verein ab sofort keine kulturellen und sozialen Veranstaltungen mehr durchführen.

Andere Veranstalter müssen übernehmen

Daraus ergibt sich eine Herausforderung für die Dorfgemeinschaft. Will man so beliebte Höhepunkte wie Adventsdorffest, Rentnerweihnachtsfeier, Heimatabende, Theaterspiel, Wanderungen und Flurzüge, Walpurgisfeuer, Maibaumsetzen oder Erntefest beibehalten, müssen andere Veranstalter Organisation und Verantwortung übernehmen. Dies umso mehr, da die Finanzsituation der politischen Gemeinde keinerlei Spielraum für freiwillige Aufgaben bietet. Dennoch sind die Voraussetzungen nicht schlecht. Schließlich hinterlässt der Bockersche Heimatverein nach 17 Jahren erfolgreicher Arbeit mit öffentlich nutzbaren Räumlichkeiten und einem gewachsenen Bewusstsein für Gemeinsinn und die Qualitäten ländlicher Lebensweise ein erhaltenswertes Erbe. Errungenschaften, die sich die beteiligten Dorfbewohner selbst geschaffen haben.