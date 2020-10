Leuchtenburg bekommt mehr Geld vom Saale-Holzland-Kreis

„Wir sind dem Kreistag Saale-Holzland sehr dankbar“, sagt Leuchtenburgs Stiftungsdirektorin Ulrike Kaiser. Nachdem es noch vor ein paar Jahren erhebliche Unstimmigkeiten zwischen der Stiftung und dem Kreis wegen der anteiligen Finanzierung gegeben hatte, verständigte sich nun der Kreistag parteiübergreifend auf eine Neujustierung der Kooperation mit der Stiftung. Bis Jahresende soll Landrat Andreas Heller (CDU) einen neuen fünf Jahre gültigen Vertrag ausgehandelt haben, der unter anderem höhere Zuweisungen für das Personal und für den Erhalt der Kernburg beinhaltet. Angeschoben hatte das Thema die Kreistagsfraktion Linke/Grüne. Fraktionschef Markus Gleichmann, aber auch Landrat Heller sprachen von einer sehr guten Arbeit, die in den Ausschüssen geleistet wurde. „Das macht ja mal richtig Spaß“, freute sich Heller.

Freuen kann sich auch die Stiftung. Laut den vom Kreistag bereits abgenickten Eckpunkten kann Kaiser im kommenden Jahr mit einem Baukostenzuschuss in Höhe von 35.000 Euro rechnen. Bislang beteiligt sich der Kreis mit jährlich 25.000 Euro am Erhalt der Burg. „Mit der Erhöhung kann man die in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Baukosten abfedern“, freut sich die Direktorin.

Auch bei der Beteiligung an den Personalkosten legt der Kreis eine Schippe drauf. Statt 50.000 Euro soll die Stiftung ab 2021 jährlich einen Personalkostenzuschuss in Höhe von 60.000 Euro erhalten. Zwar müssen von der Summe rund 4000 Euro an das Finanzamt abgeführt werden. „Uns verbleibt aber unterm Strich etwas mehr Geld, das wir in eine moderate Anhebung der Löhne stecken können. Es ist schön, dass der Kreis Rücksicht auf uns genommen hat, dass wir die Personalkosten anpassen müssen“, erklärt Kaiser.

Vertraglich neu geregelt wird auch, dass künftig Schülerklassen aus dem Saale-Holzland ohne Eintritt die „Königin des Saaletales“ – wie die Leuchtenburg auch genannt wird – besuchen können. „Die komplette Burg steht den Schülern zur Verfügung“, betont die Stiftungdirektorin. Im Klartext bedeutet dies, dass nicht nur das kreiseigene Heimatmuseum sowie die Burg als solche kostenfrei besichtigt werden können, sondern auch die international beachtete Ausstellung „Porzellanwelten“. „Natürlich ist hier der Zugang den Schülern offen“, betont Kaiser und verweist auf die Tatsache, dass rund 80 Prozent der ausgestellten Stücke dem Saale-Holzland-Kreis gehören.

85.076 Besucher zählte die Leuchtenburg im vergangenen Jahr, coronabedingt liegt die Zahl der Besucher derzeit in diesem Jahr bei 39.266. „Im Moment könnten wir mit einem blauen Auge davonkommen“, sagt Kaiser.