Linke im Saale-Holzland gespannt auf Ministerpräsidenten-Wahl

Verteidigung, sachliche Analyse und doch ein dickes Fragezeichen am Ende: Vor einer überschaubaren Zahl an Parteimitgliedern hat Linke-Landtagsabgeordneter Markus Gleichmann, zugleich Kreisvorsitzender im Saale-Holzland, in Hermsdorf Stellung zur aktuellen Thüringer Regierungskrise bezogen.

Gleichmann, der eingangs noch einmal auf die heftig umstrittene Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) am 5. Februar zum neuen Thüringer Ministerpräsidenten durch den Thüringer Landtag und dessen kurz darauf erfolgten Rücktritt einging, sagte zur aktuellen Lage, er erwarte nicht, dass die CDU in irgendeiner Form Sympathien für die Linke entwickeln werde. „Das haben wir ja auch im Kreistag mehr als das eine Mal erlebt“, so Gleichmann.

Sollte es allen Widerständen und Umständen zum Trotz am 4. März zu einer Wahl von Bodo Ramelow (Linke) zum Thüringer Ministerpräsidenten kommen, wäre dies die wie auch immer geartete erste Zusammenarbeit zwischen der CDU und den Linken überhaupt in Deutschland, betonte der Landtagsabgeordnete, der allerdings keinen Hehl daraus machte, dass am Mittwoch alles möglich sei. Andererseits, so fragte Gleichmann in die Runde: „Wenn diese Vereinbarung mit der CDU nicht geht, was soll denn dann noch gehen in Thüringen?“ Die Linke gehe derzeit davon aus, dass es ungeachtet seiner eigenen großen Bedenken am Mittwoch „funktioniert“. Wenn nicht, könne es nur Neuwahlen geben, denen er persönlich mit Gelassenheit entgegen sehe.

Gleichmann äußerte sich auch versöhnlich in Richtung CDU. Er könne durchaus nachvollziehen, dass viele CDU-Landtagsabgeordnete Neuwahlen ablehnen. Was sich in Thüringen derzeit abspiele, sei ein bundesweiter Konflikt, der hier gerade ausgetragen werde. Klar sei, dass die Hufeisentheorie der CDU, wonach man die Mitte verkörpere und links und rechts die Ränder seien, nicht mehr aufgehe.