Am Freitag, 23. Oktober, macht die diesjährige Litera-Tour gleich an zwei Orten im Landkreis Station.

Im Thalbürgeler Heimatmuseum Zinsspeicher ist „Arche“-Kabarettist Ulf Annel ab 19 Uhr zu Gast. Er will gemeinsam mit Pianist Jürgen Adlung auf seinem historischen Surfkurs von der Urgesellschaft bis zur Wende wortreich und augenzwinkernd beweisen, dass Thüringen für viel mehr steht als nur für Kloß und Bratwurst. Dafür will Annel helle und dunkle Ecken beleuchten und greift dafür so manch skurrile Vergleiche auf.

Lesung in Bibliothek Bad Klosterlausnitz

Autorin Johanna-Marie Jakob ist an besagtem Abend ab 20 Uhr in der Gemeinde- und Kurbibliothek Bad Klosterlausnitz zu Gast. Die Thüringer will gleich aus drei ihrer Werke lesen. So stellt sie ihre zwischen 2012 und 2015 erschienenen Bände „Das Geheimnis der Äbtissin“ und „Das Erbe der Äbtissin“ vor. Außerdem im Gepäck hat sie den kürzlich erschienenen Roman „Falke und Adler“, der die Geschichte des Stauferkönigs Friedrich II. erzählt.

Johanna-Marie Jakob ist freie Autorin und beruflich Gymnasiallehrerin für Mathematik, Physik und Astronomie. Schreiben sei für sie ein Ausgleich zur beruflichen Herausforderung, dem sie allerdings nur in den Ferien nachkommen kann.

Zu einem Tag der Bibliotheken wird am Sonnabend, 24. Oktober, von 10 bis 12 Uhr eingeladen. Die Bibliothekstüren in Hermsdorf, Bad Klosterlausnitz und Eisenberg stehen am Vormittag offen.

Die beiden Veranstaltungen am Freitag finden unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln statt. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist beim Betreten der Veranstaltungsräume Pflicht.

Informationen und Anmeldungen: Museum Zinsspeicher Thalbürgel, Telefon 036692/200 72; Gemeinde- und Kurbibliothek Bad Klosterlausnitz, Telefon 036601/823 41