Lkw verkeilt sich unter Carport – Einbruch in Schnellrestaurant – Minibagger gestohlen

Das meldet die Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Männer werfen Bierflaschen von Balkon

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es Montagmittag in Hermsdorf. Wie die Polizei mitteilte, warfen zwei Arbeiter, gegen 14 Uhr, Bierflaschen und mit Bier gefüllte Plastikbecher von einem Balkon im dritten Obergeschoss. Laut Aussage eines Zeugen hätten die beiden Männer gezielt versucht, Fahrzeuge zu treffen. Ein Auto, das zu der Zeit an dem Wohnhaus vorbeifuhr, wurde getroffen, sodass der Fahrzeugführer eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Als die Polizisten vor Ort eintrafen und die beiden Männer im Alter von 34 und 36 Jahren antrafen, waren diese erheblich alkoholisiert. Die jungen Männer wurden in Gewahrsam genommen.

Diesel abgezapft

Im Kießwerk in Graitschen haben Unbekannte Diesel entwendet. Dies teilte am Montagmorgen ein Mitarbeiter der Polizei mit. Der oder die Täter betraten den Angaben zufolge das nicht umfriedete Gelände und zapften aus einem unverschlossenen Tank eines Radladers eine unbestimmte Menge Diesel ab. Der Kraftstoff wurde in ein mitgebrachtes 200 Liter Fass abgefüllt. Anschließend haben die Täter das Fass außerhalb des Geländes gebracht, wo sie den Diesel erneut umfüllten. Das leer gepumpte Fass wurde zurückgelassen.

Lkw kollidiert beim Wenden mit Carport

Am Montagabend kollidierte ein Lkw gegen 23.30 Uhr mit einem Carport in Reichenbach bei Hermsdorf. Verbotswidrig befuhr ein Lkw-Fahrer die Feldgasse und versuchte anschließend an einer ungeeigneten Stelle zu Wenden, teilte die Polizei mit. Hierbei stieß er mit einem massiven Carport zusammen, wobei sich die Zugmaschine unter dem Carport verkeilte. Das Carport drohte einzustürzen. Durch die Feuerwehr musste der Fahrzeugunterstand gestützt und die Zugmaschine freigeschnitten werden.

Einbruch in Hermsdorfer Schnellrestaurant

Zwei unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in ein Schnellrestaurant in Hermsdorf eingebrochen. Durch den ausgelösten Alarm wurde eine Zeugin gegen 3 Uhr auf zwei Personen in dem Objekt aufmerksam. Beide waren über eine Überwachungskamera zu sehen. Den Angaben zufolge hatten sie ihre Kapuzen ins Gesicht gezogen und trugen jeweils ein Rucksack bei sich. Die Polizisten stellten fest, dass sich die Täter über eine Holztür zum Anlieferbereich Zugang verschafften, indem sie diese gewaltsam öffneten. Ob und was die Unbekannten gestohlen haben, muss noch ermittelt werden. Aber fest steht, dass die Kamera, die die Tathandlung aufzeichnete, abgebaut und mitgenommen wurde.

Minibagger im Wert von 50.000 Euro gestohlen

Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter von einer Baustelle in der Oberaue in Jena einen Minibagger im Wert von 50.000 Euro gestohlen. Die Baustelle wurde am vergangenen Freitag, gegen 13 Uhr, verlassen. Am darauffolgenden Montag, gegen 7 Uhr, wurde dann das Fehlen der Baumaschine bemerkt und die Polizei informiert. Wie der oder die Täter den Bagger von der Baustelle entfernten, ist bislang unklar. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang noch nicht.

Mercedes und Elektroroller gestohlen

Aus der Garage eines 84-Jährigen in der Artur-Becker-Straße in Jena haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Mercedes älteren Baujahres und einen abgemeldeten Elektroroller gestohlen. Der ältere Herr habe das Fehlen seiner Fahrzeuge am Montagmorgen bemerkt und die Polizei informiert. Im Auto befanden sich nicht nur die Fahrzeugpapiere, sondern auch beide Originalschlüssel des Mercedes. Wie die Täter sich Zugang zur Garage verschafften, ist bislang völlig unklar, da keine Aufbruchspuren erkennbar sind und das Schloss zusätzlich gesichert war.

