Lob und Manöverkritik zum Winterdienst in Stadtroda

Schneeberge sind am 9. Februar in Stadtroda auf Straßen, Plätzen und Zuwegungen beseitigt worden.

Stadtroda. Lob, Manöverkritik und eine Frage äußerte Stadtrat Ingolf Weiß (FWG) am 22. Februar zur Stadtratssitzung Stadtroda. Zunächst lobte er die Mitarbeiter des Städtischen Bauhofes, die nach dem starken Schneefall vom 7. auf den 8. Februar „hervorragende Arbeit“ geleistet haben. „Vor allem im Vergleich zu Jena. Die Stadt, die sich als Lichtstadt präsentiert, hat da voll versagt“, sagte er, der in Jena einen Militär-Laden führt. Manöverkritik übte Weiß daran, dass nach der zeitnahen Räumung der Verkehrshauptwege in den kommenden Tagen nicht nach und nach auch Nebenstraßen und beispielsweise der Weihertal- sowie der Schützenhaus-Parkplatz vom Schnee befreit worden sind, um Ausweichparkplätze für Anwohner zu schaffen. Seine Frage lautete letztlich, ob die Stadt für solch ein Wetterereignis, wie es am ersten Februar-Wochenende eintrat, einen Plan hat. „Wenn nicht, würde ich anregen so einen Plan zu entwickeln.“