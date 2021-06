Mädchen in Lippersdorf schwer verletzt: Unfallverursacher lässt Neunjährige liegen

Lippersdorf. Ersthelfer kümmerten sich um Mädchen

Eine neunjährige Radfahrerin wurde am Freitagmittag in Lippersdorf im Saale-Holzland-Kreis durch einen von hinten kommenden Pkw erfasst. Das Mädchen wurde in der Lindenstraße schwer verletzt und zum Glück von anderen Verkehrsteilnehmern gefunden, die den Rettungsdienst informierten.

Der Verursacher ließ das Kind laut Polizei nach dem Zusammenstoß liegen und flüchtete. Er kehrte erst während der Unfallaufnahme zurück. Sein Pkw wurde zur Spurensicherung sichergestellt, der Führerschein vorläufig eingezogen.

Polizei und Feuerwehre wegen vermisstem Kind in Weimar im Einsatz

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen