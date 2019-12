Malerischer Spaziergang durch das Mühltal

Zu einem malerischen Spaziergang durch das Mühltal mit seinen Mühlen sind Besucher der Meuschkensmühle eingeladen. Marion Hofmann aus Weißenborn hat der Pächterfamilie Finner eine Reihe Aquarell-Malereien als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt, die vorrangig im Gastraum platziert sind. Auf einen Großteil der Bilder hat sie die Mühlen im Mühltal malerisch festgehalten.

Pächterin Sabine Finner freut sich über die Leihgabe. „Damit bekommen Besucher in unserer Mühle gleich einen tollen Einblick, was es im Mühltal alles zu entdecken gibt“, meint sie. Die Finners haben die Meuschkensmühle als Familie seit diesem Jahr in Pacht übernommen. Derzeit hat die Familie gerade das Weihnachtsfest im Mühltal, dem längsten Weihnachtsmarkt Deutschlands, mitgestaltet. Zu tun gab es mehr als genug, gesteht Sabine Finner. In der Meuschkensmühle hatten die Finners beim Fest Besucher im Außenbereich der Mühle empfangen. Im Country-Zelt bestimmte Line-Dancer das Flair, Hütten-Gaudi und Karaoke waren angesagt und die jüngsten Besucher konnten Pony-Reiten.

In dieser Woche können Besucher die Malereien in unserem Gastraum in Augenschein nehmen, so Sabine Finner. Marion Hofmann freut es. Sie wolle mit ihrer Malerei dazu beitragen, dass Besucher das Mühltal als reizvolles Naherholungsziel entdecken. „Es gibt entlang des Mühltals viele reizvolle Ecken in der herrlichen Natur. Dazu können Gäste in eine der zahlreichen Mühlen einkehren“, wirbt sie für das Mühltal.

Mit dem Malen hat Marion Hofmann im Jahr 2000 begonnen. Zwar habe sie schon als Jugendliche gern und oftmals gemalt, aber so richtig intensiv um die Malerei gekümmert habe sie sich erstmals vor knapp 19 Jahren. Und schon 2006 reichte die Vielfalt aus, um zum ersten Mal eine Ausstellung im Gernewitzer Denkmalhof auszurichten, erinnert sie sich. Malen sei für sie eine Leidenschaft, in der sie entspannen könne. Hat sie ein Motiv für sich entdeckt, wird es zumeist fotografisch festgehalten und dient ihr später als Vorlage. Auf der Suche nach Motiven halte sie ständig die Augen offen. Bei der Umsetzung brauche sie die richtige Muse und vor allem Zeit. „Wenn ich male, meistens ab Nachmittag, kann es schon mal sein, das ich dann bis zum Abend nicht loslassen kann“, sagt sie und schmunzelt.

Ruhe brauche sie dabei, um die Aquarelle- oder Acryl-Malereien gedeihen zu lassen. Dabei nehme sie sich die künstlerische Freiheit, Bilder nicht als Kopie des Fotos entstehen zu lassen. Wenn das sogenannte Grundgerüst des Bildes fertig ist, lege sie die Bilder oftmals wieder weg. „Aber nach ein paar Tagen nehme ich sie mir wieder zur Hand. Dann sind die Farben vollends trocken und ich schaue mir an, ob alles so ist, wie ich es mir vorgestellt habe“, erzählt sie. Hin und wieder bessere sie Details dann noch nach, bekennt sie. Gern widmet sie sich auch experimentellen Techniken, arbeitet mit Zucker oder Salz, probiert Kratz- oder Spachteltechniken aus und gestaltet Collagen.

Im Bad Klosterlausnitzer Rathaus sind derzeit Aquarellbilder von Marion Hofmann zu sehen, die sie in Erinnerung an alte Künstler wie Claude Monet oder Vincent van Gogh gemalt hat. Die Bildergalerie ist im Rathaus noch bis zum 4. Februar zu sehen.