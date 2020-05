Eine Spezialeinheit musste prüfen, ob der Gartenfund in Crossen gefährlich ist. (Symbolbild)

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann aus Crossen findet mutmaßliche Handgranate und nimmt sie mit nach Hause

Einen etwas außergewöhnlichen Fund machte ein Mann am Dienstag in Crossen an der Elster. Laut Polizei entdeckte der 84-Jährige bei Gartenarbeiten eine Art Handgranate.

Der Mann glaubte, es handele sich um eine Übungshandgranate und meldete den Fund der Polizei. Auch Zubehör, das nach Angaben des Mannes rauchte und knallte, sei dabei gewesen. Weil er den Fund an die Polizei übergeben wollte, nahm er die mutmaßliche Handgranate und das Zubehör mit nach Hause.

Die Polizei machte sich unverzüglich auf den Weg, sogar eine Spezialeinheit rückte an, weil weder die Beamten noch der Gartenbesitzer genau wusste, wie gefährlich der Fund war. Eine Prüfung vor Ort ergab, dass es sich aber lediglich um Immitationseinsätze für Handgranaten handelte. Der Fund wurde als Pyrotechnik eingestuft.

Die Kapseln wurden durch die Beamten der Spezialeinheit sichergestellt.

Weitere Blaulichtmeldungen aus Ostthüringen:

Schwerer Mopedunfall in Saalfeld

Eine Probefahrt mit dem Auto durch Jena endet in der Leutra