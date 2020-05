Schwer verletzt wurde ein junger Mann in Kahla, als er auf die Straße rannte. Das herannahende Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

Mann läuft in Kahla unvermittelt auf die Straße und wird von Auto erfasst

Kahla. Zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Person kam es am Donnerstagabend in Kahla. Wie die Polizei mitteilte fuhr ein 62-jähriger Nissan-Fahrer gegen 17 Uhr auf der Christian-Eckardt-Straße und bog in die Turnerstraße ein.

Plötzlich lief ein 38-Jähriger auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem herannahenden Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger schwer verletzt und musste in ein Klinikum gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

